Anayasa Prof. Kaboğlu, 4. Yargı Paketi'ni değerlendirdi: Nikahlı-nikahsız eş ayrımı var; beraber yaşadıkları erkeklerden şiddet gören kadınlar, korumaya değer bulunmuyor

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 23 Haziran’da, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili "Teklif, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının fail tarafından boşandığı eşine karşı işlenmesi halini; bir ceza artırım sebebi haline getirmektedir. Buna karşın, İstanbul Sözleşmesi’nin de gerektirdiği şekilde, bu suçların evli olmadan aynı evde yaşayan bireyler hatta imam nikâhlılar arasında işlenmesi halinin ceza artırım sebebine çevrilmemesi; nikâhsız şekilde beraber yaşadıkları erkeklerden şiddet gören kadınları korumaya değer bulmamak ve onların hayat tarzına müdahale etmek anlamına gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, "4. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için, "Bir hukuk ve yargı reformunun asgari gereklerini bile yansıtmaktan çok uzak" dedi. Kaboğlu, düzenlemeyle beraber yaşadığı erkeklerden şiddet gören kadınların korunmaya değer bulunmadığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Hukuk Profesörü İbrahim Özden Kaboğlu, paketin, eski erkek arkadaşları tarafından takip ve taciz terörüne maruz bırakılan kadınları korumasız bıraktığını belirtti.

Kaboğlu’nun, 4. Yargı Paketi'nde ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Nikahlı nikahsız ayrımı"

"Teklif, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının fail tarafından boşandığı eşine karşı işlenmesi halini; bir ceza artırım sebebi haline getirmektedir. Buna karşın, İstanbul Sözleşmesi’nin de gerektirdiği şekilde, bu suçların evli olmadan aynı evde yaşayan bireyler hatta imam nikâhlılar arasında işlenmesi halinin ceza artırım sebebine çevrilmemesi; nikâhsız şekilde beraber yaşadıkları erkeklerden şiddet gören kadınları korumaya değer bulmamak ve onların hayat tarzına müdahale etmek anlamına gelmektedir.

"Takip ve taciz terörüne maruz kalan kadınlar korumasız bırakılmaya devam edildi"

Ayrıca, AKP, İnsan Hakları Eylem Planı’nda ısrarlı takip suçunu yasalaştıracağı vaadinde bulunmuş olmasına rağmen, teklife bu suçu koymamış ve özellikle ayrıldıkları eski erkek arkadaşları tarafından bir takip ve taciz terörüne maruz bırakılan kadınları korumasız bırakmaya devam etmiştir.

"Savcı kadrolarının ne ölçüde politize olduklarının bir ikrarıdır"

Teklif, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK); suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere iddianamede yer verilmeyeceğine ilişkin bir ekleme yapmaktadır. AKP teklifinde yer alan bu malumun ilanı ekleme; aslında savcıların, asılsız ve uydurma iddianamelerle yıllardır insanların hayatlarını kararttıklarının ve AKP iktidarında savcı kadrolarının ne ölçüde politize olduklarının bir ikrarıdır.

"CHP'nin teklifi otomatik tutuklamalara yol açabilen katalog suçları kaldırmaktadır"

AKP’nin 4. yargı paketi olarak sunduğu torba kanun teklifiyle, CHP’nin toplam 189 maddelik 12 kanun teklifi arasında, üç düzenleme konusu bakımından Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda kesişme vardır. Bunlarla ilgili CHP’nin teklifi, bu üç alanda da, yurttaşlara AKP’nin ürkek kanun teklifinden daha güçlü iyileştirme ve güvenceler getirmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; CHP’nin teklifi; otomatik tutuklamalara yol açabilen katalog suçları tamamen kaldırmaktadır."