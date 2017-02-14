T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUS ve STS, referandum ile aynı gün mü yapılacak?

CHP'li Baydar: 'Hayır' oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınavlar aynı tarihe denk getirildi?

14 Şubat 2017 15:56

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, “TUS’a gireceklerin büyük bir çoğunluğunun referandumda ‘hayır’ oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınav referandum ile aynı tarihe denk getirilmiştir?” diye sordu.

Referandumla aynı tarihe denk gelen bir diğer sınav ise, "Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS)" olduğu ortaya çıktı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sınav tarihleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı da dikkat çekti.

Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “İlkbahar dönemi Tıpta Uzmanlaşma Sınavı ÖSYM takvimine göre 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı belirlenmiştir. TUS sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilmektedir. Aynı gün anayasa değişikliği için referandum yapılacağı bilinmektedir” diyerek şöyle devam etti:

“TUS ile referandum tarihinin aynı güne denk getirilmesinin gerekçeleri nelerdir?

"TUS’a gireceklerin büyük bir çoğunluğunun referandumda ‘hayır’ oyu kullanacağı şüphesinden kaynaklı mı sınav referandum ile aynı tarihe denk getirilmiştir?

"TUS’un referandumla aynı tarihe denk getirilmesi için yetkililere verdiğiniz herhangi bir yazılı ya da sözlü talimatınız olmuş mudur?

"Daha önce TUS, herhangi bir seçim ile aynı tarihte gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmişse bu hangi seçimdir?

"TUS’a gireceklerin kendi ikametgâhlarında oy kullanabilmeleri için sınav tarihinin değiştirilmesi düşünülmekte midir?”

ETİKETLER

Metin Lütfi BaydarrefrendumMeclissoruaynı günSTSÖSYMBinali Yıldırımsoru önergesi

İlgili Haberler

Referandum takvimi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Deşiklik Yapılması Hakkında Kanunun halkoyuna sunulmasına ilişkin takvimi belirledi.

22 maddede anayasa nasıl değişecek, TBMM ve referandum takvimi nasıl olacak?

MHP ve AKP'nin anlaştığı Anayasa değişikliği için hangi adımlar izlenecek?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24