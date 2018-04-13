Turkuvaz Grubu'na satılan D&R ne kadar kâr ediyor?

Doğan Holding'in, sabah saatlerinde Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.’ye 440 milyon TL bedelle satışı için ön protokol yapıldığını duyurduğu Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., son 4 yılda ortalama olarak senelik 12.8 milyon Türk Lirası kâr etti.

Bugün sabahın erken saatlerinde Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin, TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.’ye 440.000.000 TL bedelle satışı için ön protokol yapıldığı KAP’a bildirilmişti. Dünyanın en büyük kitap perakendecilerinden, 700 milyar dolar piyasa değerine sahip Amazon’un Türkiye’de faaliyete başlayacak olmasının rekabeti kızıştıracağı konuşulurken gerçekleşecek bu satışın sonuçlarının ne olacağı da merak konusu.

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Haziran 2017’de kurulan TveK, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında el konan NT Kitabevi’ni satın almasının ardından D&R’ı da bünyesine katmasıyla birlikte, kuruluşundan 10 ay sonra Türkiye’nin açık ara en büyük kitabevi oldu. Küçük kitapçıların kapandığı bir dönemde, Türkiye’nin 67 ilinde 289 şubeyle kitap ve dergi dağıtımcılığının tek bir şirket üzerinden yönetilecek olması ’tekelleşme’ iddialarını beraberinde getirirken; gözler bir taraftan da D&R'ın gelir gider tablolarına çevrildi.

2016'da keskin düşüş

2015 yılında 17 milyon Türk Lira vergi öncesi kâr eden Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R"), 2016 yılında vergi öncesi kârı 3,2 milyon TL’ye düşmüştü.

Doğan Holding’in 2016 yılına ait faaliyet raporunda bir önceki yıla göre gelirlerin arttığına değinilirken, asgari ücrette yapılan değişiklik nedeniyle personel giderlerinin yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonucu dövizle ödenen kiraların Türk Lirası bazında artması nedeniyle kâr marjının düştüğü ifade ediliyor. Şirketin 2016 yılında brüt kârı bir önceki yıla kıyasla %16,7 artarken, vergi hariç giderler düşüldükten sonra kârının bir önceki yıla göre %81,2 azalarak 3.200.000 TL olduğuna da raporda yer veriliyor.

2016 yılı sonunda şirketin birçok kira sözleşmesini Türk Lirası üzerinden tekrar düzenlettiği emlak piyasasında konuşulurken, 2017 faaliyet yılı ara dönem raporunda ise konsolide gelirlerin %18,7 artığı, vergi öncesi kârın ise 16.200.000 TL’ye yükseldiği belirtiliyor.

2015 yılında 152 mağaza ve 60.047 m2 satış alanına sahip olduğu ifade edilen D&R’ın, 2016 yılında bir mağazasını kapatması ama satış alanını 60.438 m2’ye çıkarması, 2017 ise yılında mağaza sayısını 169’a, toplam satış alanını ise 65.689 m2’ye yükseltmesi dikkat çekiyor.

Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş’ye ait online mağazalar dr.com.tr ve idefix.com.tr’nin 2015 yılında tekil ziyaretçi sayısı ayda ortalama 5,7 milyon iken 2016 yılında 5,3 milyon tekil ziyaretçiye düştüğü de raporlarda yer alıyor. 2017 yılında ise 2015 yılı rakamlarına ulaşamasa da ziyaretçi sayısını 5,5 milyona çıkardığına faaliyet raporunda yer veriliyor.

Satış bedelini 30 yıl içinde amorti edecek

2016 yılında yaşanan kâr düşüşünü hızlı bir şekilde toparlayan şirketin, KAP'a bildirilen ön protokoldeki 440 milyon TL'lik satış bedelini son 4 yıllık kâr ortamalasıyla 30 yıl gibi bir sürede amorti etmesi bekleniyor.

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D&R'ın bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu tarafından yönetilen Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altındaki Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye’ye satışıyla ilgili bugün Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan açıklama şöyleydi:

“Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.”