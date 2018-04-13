D&R'ı satın alan Turkuvaz Kitap, bu yayınları satmıyor

Turkuvaz Grubu'na ait TveK, 157 şubeli D&R'ı satın aldı. Haziran 2017'de kurulan TveK, D&R'ı da satın almasıyla kuruluşundan 10 ay sonra Türkiye'nin açık ara en büyük kitabevi oldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kaynak Holding'in sahip olduğu FETÖ soruşturmaları kapsamında el konan NT Kitabevi Turkuvaz Medya'nın bünyesinde kurulan TveK'ya TMSF tarafından satılmıştı. Turkuvaz Medya şimdi de Türkiye'nin en büyük kitap evlerinden D&R'ı satın almak için protokol imzaladı.

D&R'ın 440 milyon TL'ye Turkuvaz Medya'ya satılması bekleniyor. D&R ve TveK arasındaki şirket evliliği sonunda oluşacak yeni yapının 67 ilde, 289 şubesi bulunacak.

Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye, Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında faaliyet yürütüyor.

Bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran grubun yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu yürütüyor. Grubun yönetim kurulu başkanvekili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak.

Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı

157 şubesi olan D&R hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Geçen Temmuz ayında başlatılan soruşturma sonucunda D&R'ın pazardaki hakim konumunu kullandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verilmişti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada soruşturma kararı şu ifadelerle duyrulmuştu: Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş hakkında soruşturma açılmasına, 17-19/296-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

Türkiye'nin en büyük kitabevi olan TveK'in Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini satmama kararı alması tepki çekmişti.Yayıncılar, TveK'nin tekel olmasıyla birlikte kimi yayınevi ve kitapların satışının engellenmesi gibi yasakların kapsamının genişlenmesinden kaygı duyuyor.