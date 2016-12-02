Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi 12 Aralık'ta görevine başlıyor

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Kemal Ökem, 12 Aralık tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e güven mektubunu sunarak görevine resmen başlayacak.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Eitan Naeh, dün görevine başlamak üzere Ankara'ya gelmişti. Naeh, Esenboğa Havalimanı VIP çıkışındabasın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Türkiye'de elçi olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve resmi olarak göreve başlayacağı tarihi dört gözle beklediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'de temsil seviyesini büyükelçiliğe yükselttiğini "Sayın Başbakanımızın Dışişleri Danışmanı Kemal Ökem beyi biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar" sözleriyle duyurmuştu.

İsrail ve Türkiye, 2010'da 10 aktivistin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde devam etmişti. 6 yıldır devam eden diplomatik kriz ise Haziran ayında varılan; 20 Ağustos'ta TBMM, 31 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmayla resmen sona ermişti.