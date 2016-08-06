Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk tenisçisi Çağla Büyükakçay korta çıkıyor

Rio'daki Olimpiyat oyunlarında tenis müsabakaları bugün başlıyor. Türkiye'nin Olimpiyatlardaki ilk tenisçisi Çağla Büyükakçay birinci turda dünya sıralamasında 30. sırada bulunan Rus Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelecek.

26 yaşındaki Çağla Büyükakçay, bu yıl Türkiye'yi temsil ederek Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasına giren ve aynı zamanda Grand Slam'de maç kazanan ilk kadın tenisçi oldu.

Büyükakçay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından sporcuların Olimpiyatlarla ilgili fikirlerini komiteye duyurmak için kurulan Sporcu Komisyonu'nun da başkanı seçilmişti.

Ekaterina Makarova ise daha önce 2014 Amerika Açık ve 2015 Avustralya Açık'ta yarı final, 2014 Wimbledon'da da çeyrek final oynama başarısı göstermiş bir tenisçi.

Olimpiyat oyunlarında 9 gün boyunca yapılacak tenis müsabakalarına 49 ülkeden 63 kadın tenisçinin katılıyor. Müsabakalar 6 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar sürecek.

'Başarılı olmak istedim'

Çağla Büyükakçay, 8 yaşında ailesinin desteğiyle başladığı tenise profesyonel olarak devam etmeye 15 yaşında karar verdi. Tenis kariyerini sürdürmek için eğitimini akşam lisesine giderek devam ettirdi, 20 yaşına geldiğinde sponsorunu kaybedince sportif mücadelesini tek başına sürdürmesi gerekti.

Yeni bir sponsor bulana kadar kısıtlı bütçeyle Türkiye Tenis Federasyonu tarafından desteklenen Büyükakçay, tenise gençlerin teşvik edilmesi için önlerinde örnekler olması gerektiğine inanıyor.

Olimpiyat oyunları öncesi BBC Türkçe'ye konuşan Büyükakçay, "Önümüzdeki örnekler arttıkça, tenisçi sayımız arttıkça, daha çok çocuk tenise başlayacaktır" dedi.

Büyükakçay, örnek insan olarak gösterilmesinin ise işini zorlaştırdığını söyledi.

"Tenisi çok sevdiğim için devam ettim ben. Başarılı olmak istedim. Türkiye'de teniste başarı olmadığını fark ettik ve neden olmasın dedik" diye konuşan Büyükakçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenis bireysel bir spor. Mental ve fiziksel güç gerektiriyor. Dayanıklılığınızın iyi olması gerekiyor, çünkü maçlar uzun sürüyor. Akıl oyunlarının olduğu ve fiziksel gücün birlikte kullanılmasını gerektirdiği için özel bir spor."

'Hayat bir maraton'

Olimpiyatlara özel olarak hazırlanmadığını belirten Çağla Büyükakçay, hayatın bir maraton olduğun, kendisinin de zaten sürekli maçlara çıktığını kaydetti.

Büyükakçay, Türkiye'de potansiyeli olan herkesin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekleneceğinden emin.

İleride sporcu olmak isteyen gençleri destekleyebilmek için tecrübelerini onlarla paylaşacak.

Kendisini örnek alan, tenise yeni başlayan veya gelişmek isteyen genç tenisçilerin sorduğu soruları cevaplamak ve tenise olan ilgiyi görmek de onu mutlu ediyor.