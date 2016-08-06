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Spor

Mülteci botundan Rio Olimpiyatları’na; Yusra Mardini…

Mülteci Olimpik Sporcular Takımı Rio Olimpiyatları'na katılacak

06 Ağustos 2016 13:24

Rio'da mülteci takımında mücadele edecek 10 sporcudan biri olan Suriyeli Yusra Mardini'nin Suriye'den Türkiye'ye botla Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya geçerek orada yaşamaya başladı. 

Yusra Mardini, Suriye’deki savaştan önce Şam’da yaşıyordu. Babası yüzme antrenörü olduğu için çocukluğundan beri yüzüyordu. Suriye'deki iç savaş milyonlar gibi onu da evinden etti. Savaş anılarında ‘bazen savaş yüzünden egzersiz yapamıyorduk’ cümlesi ve yüzme salonlarının çatıları uçurulması var.   

 

Yüzerek hayatını kurtardı

 

Neynik.com editörü Begum Zorlu'nun haberine göre, Şam’ın artık yaşanılmaz olduğunu anladıklarında ablası ile birlikte ilk olarak Türkiye’ye, oradan da Yunanistan ve sonra Almanya’ya yolculukları başlamış.

Yusra ve ablası geçen sene yeni bir yaşam kurma amacı ile İzmir’den Avrupa’ya doğru yola çıkmaya karar vermişler.

Bot yolculuğu başladıktan kısa süre sonra bot ilerlemez hale gelmiş ve ablası Sarah ile suya atlayan Yusra 20 kişinin olduğu botu, yaklaşık 3 saat boyunca güvenli bir alana itmiş.

Yunanistan’a vardıktan sonra da yaklaşık bir ay boyunca Almanya’ya ulaşmaya çalışmışlar.

 

"Suda ölsem kendimden utanırım"

 

Yusra, Almanya’da Berlin’de mülteci kampına yerleştikten kısa süre sonra Wasserfreunde Spandau 04 takımına katılmış.

‘Yolda ölebilirdim ama zaten ülkemde ölmüş gibiydim, bir yüzücü olarak suda ölürsem kendimden utanırım’ diyor.

 

Videodaki konuşmasında ise şunları ekliyor:

 

 

"İnsanlara acıdan ve fırtınadan sonra sakin günlerin geleceğini göstermek istiyorum.

İnsanların hayallerinden vazgeçmemesini istiyorum.

Herkesin imkansız gözükse bile kalbinden geçenleri yapmasını istiyorum.

Savaş bitince tecrübe kazanmış şekilde geri döneceğim."

 

 

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