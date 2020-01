2016 Rio Olimpiyat Oyunları başladı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan açılış töreniyle başladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda gerçekleştirilen törenle, 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, İsviçre Konfederasyon Başkanı Johann Schneider-Ammann'ın da aralarında bulunduğu birçok devlet adamı, açılış törenini takip etti. Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Birçok ünlü isim sahnedeydi

TRT'de yer alan habere göre, kreatif direktörlüğünü, City of God (Tanrı Kent) filminin yönetmeni Fernando Meirelles'in yanı sıra Andrucha Washington ve Daniela Thomas'ın üstlendiği törende, Chico Buarque, Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Anitta, Wilson das Neves, Gang do Electro, Karol Conka, MC Soffia, Marcelo D2, Zeca Pagodinho, Cristian do Passinho, Lelezinha ve Ludmilla sahneye çıktı.

Koreografisini Deborah Colker'ın gerçekleştirdiği açılış töreninde, Brezilyalı modeller Gisele Bündchen ve Lea T de yer aldı.

Brezilya'nın kültür ve tarihi sahnelendi

Tören başlangıcı için geri sayım içeren gösterinin ardından müzisyen Paulinho da Viola, orkestra eşliğinde Brezilya ulusal marşını seslendirdi.

Marş sırasında Brezilya bayrağı göndere çekilirken, 60 Brezilyalı sporcu da ülke bayraklarıyla gösteri alanına giriş yaptı.

Farklı müzik ve dans türleri eşliğinde sahnelenen gösterilerde, Brezilya’daki yaşam tarzının yıllar içindeki gelişimi konu alındı. Yağmur ormanlarındaki yerlilerden başlayarak, keşfinin ardından Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan göç alan Brezilya'nın modernleşme hareketleri gösterildi.

Son yıllardaki hızlı modernleşme yüzünden meydana gelen küresel ısınma sorunlarına da dikkati çekilen törende, modern dünya şartlarının doğaya verdiği zararlar, çeşitli gösteriler ve video gösterimleriyle sunuldu.

Üç milyar kişi izledi

Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişinin izlediği açılış töreni, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Açılış töreninde sergilenen gösterilerde 35 binden fazla kişi görev yaptı. 12 samba okulunun dahil olduğu törende, yaklaşık 5 bin 500 kostüm kullanıldı.

Twitter'da açılış seremonisi anlamına gelen İngilizce "#OpeningCeremony" ve Portekizce "#CerimoniaDeAbertura", kullanıcılar tarafından en çok paylaşılan etiketlerin başında geldi.

Güvenlik üst düzeydeydi

Açılış töreni öncesi ve sırasında Maracana Stadı'nın çevresi başta olmak üzere Rio de Janeiro kentinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polisler tarafından stada giden birçok yol kapatılırken, seyirciler ve basın mensupları belirlenen yollarda birçok güvenlik çemberinden geçirilip, x-ray cihazları ile arandıktan sonra stada girebildi.

Yaklaşık 85 bin polis ve askerin görev aldığı olimpiyatlarda, açılış töreni için şehrin dört bir yanında askeri araçlar konuşlandırıldı.

Türkiye'nin bayrağını Rıza Kayaalp taşıdı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp taşıdı.

Maracana Stadı'ndaki açılışta, gösterilerin ardından 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin geçit töreni düzenlendi.

206 ülke ve sığınmacılar için oluşturulan takımın sporcuları, olimpiyatların kurucu ülkesi Yunanistan'ın ardından alfabetik sıraya göre geçit törenine katıldı.

Stada 193. sırada giren Türk kafilesinin önünde Türk bayrağını, milli güreşçi Rıza Kayaalp getirdi. Milli sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak tüm stadı selamladı.

Bu arada geçit törenine çıkan sporcular, alanda bulunan aynaların üzerine yerleştirilen tüplere attıkları tohumlarla, Rio de Janeiro'da 207 farklı çeşitte 11 bin ağacın yer alacağı Atletler Ormanı'nın oluşumuna katkı sağladı.

ABD'nin bayrağı Phelps'te

Kariyerinde 5. kez boy göstereceği Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en çok madalya kazanan (22) sporcusu ABD'li yüzücü Michael Phelps, ülkesinin bayrağını taşıdı.

Judocu Teddy Riner Fransa'nın, tenisçiler Rafael Nadal, İspanya ve Andy Murray de Büyük Britanya'nın bayrağını taşıyan yıldız isimler oldu.

Rio 2016'da ilk defa oluşturulan "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı" da son sırada geçit törenine çıkan ev sahibi Brezilya'nın önünde olimpiyat bayrağıyla geçişini tamamladı. Tribünlerden büyük destek alan takımın bayrağını, kadın atlet Rose Nathike Lokonyen getirdi. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösterecek Kosova ve Güney Sudanlı sporcular da geçit törenindeki yerlerini aldı.

Geçit töreninde en büyük alkışı, ev sahibi Brezilya'nın sporcuları topladı.

Temer oyunları resmen başlattı

Brezilya'nın geçici devlet başkanı Michel Temer, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı resmen başlattı.

Maracana Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde, gösteriler ve sporcuların geçit töreninin ardından Rio Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi Başkanı Carlos Nuzman ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach birer konuşma yaptı.

IOC Başkanı Bach, Brezilyalıların olimpiyatlara layıkıyla ev sahipliği yapan Rio de Janeiro şehriyle gurur duyması gerektiğini söyledi.

Nuzman ise ''Rio'ya hoş geldiniz, 2016 Olimpiyat Oyunları'na hoş geldiniz.'' diyerek sözlerine başladı ve Brezilya'nın tüm ülkelerden insanları kucaklayarak bir araya getirdiğini vurguladı.

Eski orta, uzun mesafe koşucusu ve Kenya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Kipchoge Keino'ya, IOC Başkanı tarafından Olimpiyat Onur Ödülü verildi. Keino, bu ödülü alan ilk sporcu unvanına erişti.

Daha sonra geçici devlet başkanı Michel Temer, olimpiyat oyunlarının resmen başladığını duyurdu. Politik nedenlerden dolayı seyircilerin tepkisine maruz kalan Temer'in konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Olimpiyat bayrağı göndere çekildi

Olimpiyat bayrağını ülkenin yıldız kadın futbolcusu Marta Vieira, Brezilya'da Yargıtay Mahkemesine seçilen ilk kadın Ellen Gracie, plaj voleybolcuları Sandra Pires Tavares ve Emanuel Rego, basketbolcu Oscar Schmidt, atlet Joaquim Cruz, kardiyoloji uzmanı Rosa Celia Pimentel ile yelkenci Torben Grael taşıdı.

Bayrak daha sonra Maracana Stadı'nda göndere çekildi.

Olimpiyat andı, "More Project" isimli çocuklara yardım vakfının seçtiği 40 çocuktan oluşan koro tarafından okundu.

Meşaleyi De Lima yaktı

Olimpiyat meşalesinin sporcular tarafından yakılması geleneği, Rio 2016'da bozuldu.

Brezilya'nın teniste eski dünya 1 numaralarından Gustavo Kuerten, stada getirdiği meşaleyi eski kadın basketbolcu Hortencia Marcari'ye verdi. Son olarak meşaleyi, Marcari'den teslim alan eski atlet Vanderlei Cordeiro De Lima yaktı. Meşaleyi yakması beklenen Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele ise fiziksel sorunları yüzünden törende yer alamadı.

De Lima'nın yaktığı meşale, stat çatısı altına konan ve enerji kaynağı güneşi temsil eden spiral şeklindeki düzeneğe yerleştirildi.

Meşalenin yakılmasının ardından tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Tören 4 saat sürdü

Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 4 saat sürdü. TSİ 02.00'de başlayan tören, saat 06.00'da sona erdi.

Açılış törenine yoğun ilgi gösteren seyirciler, sahne şovları için bir bölümü boş bırakılan yaklaşık 78 bin kapasiteli Maracana Stadı'nı doldurdu.