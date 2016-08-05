Rio Olimpiyatları TRT'den naklen yayınlanacak

Olimpiyatların yayın hakkını elinde bulunduran Saran Medya'nın TRT ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşmaya göre olimpiyat müsabakaları TRT ve TRTSpor'dan canlı olarak yayımlanacak.

BusinessHT'nin haberine göre, Saran Medya'dan yapılan açıklamada şirketin 2016 Rio de Janerio olimpiyatları için TRT ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Rio Olimpiyatları, bu gece yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. Türkiye de 21 dalda 103 sporcusuyla mücadele edecek.

Devlet televizyonu TRT ile oyunların yayın hakkını elinde bulunduran Saran Medya arasındaki anlaşmanın tamamlanması günler sürdü. Resmi açıklama oyunların başlamasına saatler kala yapıldı.



Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.