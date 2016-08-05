Rio'nun ikinci gününde 8 Türk sporcu sahne alacak

2016 Rio Olimpiyatlarının ikinci gününde Türk sporcular yarın 8 farklı spor dalında mücadele verecek. Milli sporcular, kadınlar basketbol, judo, artistik jimnastik, boks, bisiklet, atıcılık, yüzme ve masa tenisinde sahne alacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Youth Arena'da TSİ 18.00'de başlayacak maçta Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Judoda ise iki Türk sporcu tatamiye çıkacak. Kadınlarda 48 kiloda Dilara Lokmanhekim ve erkeklerde 60 kiloda Bekir Özlü rakiplerini yenerek tur geçmeye çalışacak.

Artistik jimnastikte erkeklerde Ferhat Arıcan, elemelere katılacak.

Boks dalında 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal podyuma çıkan ilk Türk boksör olacak. Mehmet Nadir Ünal, Faslı Hasan Saada ile karşılaşacak. Faslı Saada, iki kadına cinsel saldırıdan gözaltına alındığından, Ünal'ın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor.

Bisiklet yol yarışında ise Onur Balkan ve Ahmet Örken yarışacak.

Atıcılıkta ise Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde mücadele edecek.

Yüzmede erkekler 400 metre serbest stil elemelerinde Nezir Karap, kadınlarda ise 400 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Güneş kulaç atacak.

Masa tenisinde ise kadınlarda Melek Hu, elemelerde yer alacak.