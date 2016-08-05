Rio Olimpiyatları'nda sporcu kıyafetleri tartışma konusu oldu

Brezilya'da düzenlenen 31. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni Maracana Stadyumu'nda bu akşam yapılacak. 206 farklı ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılacağı görkemli yürüyüş törenine atletlerin giyeceği kıyafetler görücüye çıkmadan tartışmalar da beraberinde geldi.

Aslında pek çok ülke bu konuda yıllardır kendini Ralp Lauren, Giorgio Armani, Stella McCartney ya da Lacoste gibi ünlü modacıların yaratıcı ellerine teslim etmiş durumda. Bu nedenle olimpiyatlar, sadece sportif-pratik kesimlere değil; şık, çarpıcı ve kısmen geleneksel tasarımlara da sahne oluyor, özellikle de açılış ve kapanış törenlerinde.

Bazı ülkeler atletlerinin törenlerde taşıyacakları giysileri önceden tanıtırken, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ise sadece müsabakalardaki spor giysileri tanıtmakla yetindi. Zira söz konusu ülkeler, açılış tasarımlarını sürpriz olarak lanse etmeyi tercih ettiler.

En büyük alay konusu İran

Eğer bir podyum Maracana Olimpiyat Stadyumu kadar büyük olursa insanları memnun edecek, onların beğenilerini celbedecek tasarımlar yapmak da o kadar zorlaşıyor. Tıpkı İran'da olduğu gibi. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan İranlı tasarımcıların, tasarımlarını yaparken ne düşündükleri, neden esinlendikleri büyük merak konusu. Çünkü İranlı atletler için tasarlanan kıyafetler, taşıdıkları mavi-kahverengi renkleriyle Pelikan silgilerine benzetildi. Hatta bu kıyafetler içinde Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin bile iyi görünmeyeceği iddia edildi.

İranlı tasarımcılar söz konusu eleştirilerden çok etkilenmiş olacaklar ki, yeni tasarımlar için kolları sıvadılar ve bu kez İran bayrağının renklerinden oluşan kıyafetler hazırladılar. Ancak sanal ortamdaki eleştiriler yakalarını pek bırakacak gibi görünmüyor. Zira tasarımları bu kez de pizza kartonuna benzetildi.

ABD ya da daha doğrusu Rusya?

Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Ralp Lauren'in sporcular için tasarladığı giysiler eleştiri konusu oldu. ABD'li sporcuların beyaz, mavi, kırmızı çizgili tişörtler ve lacivert blazerler içinde Rus bayrağına benzedikleri iddia edildi.

Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde bu konuda yaşanan şaşkınlık "Amerikalı sporcuların üzerinde Rus bayrağı ne arıyor?" sözleriyle dile getirildi. Bir Twitter kullanıcısı yaptığı yorumda "Sanırım Rus olduğumuza dair haberleri kaçırdım" diyerek kıyafetleri eleştirdi.

Ruslar ise, renklerdeki bu kasıtsız benzerliğe mizahi bir şekilde yaklaştılar. Bir Facebook kullanıcısı Rus, "Bu kıyafetler kimin tercihi?Yoksa birileri gizliden Rus atletleri mi destekliyor? Aslında bizim için hiç fark etmez" şeklinde yorum yaptı.

Ralph Lauren 2008'den bu yana ABD'li olimpiyat sporcuların resmi sponsorluğunu yapıyor.

Gürcistan'dan feminist eleştiri

Gürcistan'da olimpiyatlar için hazırlanan kıyafetler ise, politik bir tarışmanın kapısını araladı. Eleştiriler, Gürcü sporcuların kıyafetlerinin muhafazakar ve modern toplumu yansıtmadığı yönünde. Özellikle feministler, sporcuların açılış töreninde uzun elbiseler içinde rahat edemeyeceğinden şikayetçiler. Her ne kadar tasarımcı Samoseli Pirveli kıyafetleri kötü bir niyetle tasarlamamış olsa da, internettte ilgili tasarımlara karşı oluşturulan imza kampanyasına 6000 Gürcü imza attı.

Modacı, kıyafetlerin Sovyetlerin yıkılmasının ardından yeniden moda olan Gürcü milli kıyafeti "Tschocha"nın modern bir versiyonu olduğunu savunuyor. Gürcistan'da bazı kesimler, kıyafetleri Zika sivrisineğine karşı koruyucu" sözleriyle alaya alırken, başka bir kesim ise Gürcistan'ın itibarının bundan zarar göreceğinden endişeli.