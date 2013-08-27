TÜİK Türkiye'nin işsizlik tablosunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) araştırmalarının sonuçları, Türkiye genelinde çalışan sayısının 26 milyo 130 bin olduğu yönünde. Bunlar dışında işsiz sayısı olarak 2 milyon 526 bin kişi kaydedilmiş. Bu işsizlerin ise 2 milyon 319 bininin İŞKUR'a kayıtlı olduğu açıklandı.



Sözü edilen işsizlerin mesklekleri ve hangi alanlarda çalışmak istedikleri sorulduğunda ise 2 milyon 319 bin işsizden 795 bininin nitelik gerektirmeyen meslek olarak ifade edilen 'ne iş olsa yaparım' diyenlerden oluşması dikkat çekiyor. İşsizlerin meslek tercihlerinde, büro memurluğu, sekreterlik, satış danışmanlığı gibi meslekler öne çıkıyor.



Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre, işsizlerin 120 bininin çalışmak istediği meslek olarak ifade ettiği büro memurluğu ilk sırada yer aldı. İşsizler arasında 51 bin satış danışmanı, 49 bin sekreter, 39 bin ön muhasebeci yer alıyor. Şoför, garson, aşçı, bilgisayar işletmeni, pazarlamacı en fazla iş arayan diğer meslekler.



Yaş gruplarının meslekleri ve meslek tercihleri incelendiğinde 20-24 yaş aralığında büro memurluğu, satış danışmanlığı ve sekreterliğin yoğun olduğu görülüyor. Bu mesleklerin diğer orta yaş grupları tarafından da yoğun tercih edildiği dikkat çekiyor.



65 yaş üstü işsizlerin mesleklerine bakıldığında birinci sırada 276 kişi ile bekçilik geliyor. 65 yaşını devirenlerden 74 kişi bahçıvan, 72 kişi ile işletmeci, 52 kişi büro memuru ve 48 kişi aşçı olmak için iş arıyor.