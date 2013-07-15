TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK'in Nisan 2013 verilerine göre, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı. Artış, '216 bin kişi daha işsiz' anlamına geliyor. Toplam işsiz sayısı ise 2 milyon 641 bin.

İşsizlik oranı %9,3 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin kişi artarak 2 milyon 641 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %11,5, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile %17,5 oldu.

İstihdam edilenler 1 milyon 61 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 61 bin kişi artarak 25 milyon 691 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 47 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 14 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin %23,6'sı tarım, %19,6’sı sanayi, %7’si inşaat, %49,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmetler sektörünün payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,8 puan azaldı.

İstihdam oranı %46,4 olarak gerçekleşti

İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artış göstererek %45,2’den %46,4’e yükseldi.

İşgücüne katılma oranı %51,1 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak %51,1 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık artışla %71,6, kadınlarda ise 2 puanlık artışla %31,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar 1,2 puan azaldı

Nisan 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak %37,6 oldu. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı %82,7’den %83,5’e yükselirken, tarım dışı sektörlerde %24,6’dan %23,4’e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan azalarak %20,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsiz sayısı arttı

Ocak 2013 dönemi ile birlikte mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelerin sayısı artırılmış olup, mevcut göstergelere, “çalışılan sektör”, “tarım dışı işsizlik oranı” ve “genç nüfusta işsizlik oranı” da ilave edilmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında 2013 yılı Nisan döneminde, bir önceki döneme göre 131 bin kişilik, işsiz sayısında ise 27 bin kişilik artış meydana geldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile %51,3, istihdam oranı 0,2 puanlık artış ile %46,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermeyerek %9,4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 82 bin kişi ile sanayi sektöründe gerçekleşti.