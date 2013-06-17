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Ekonomi

İşsizlik 4 aydır çift hanede

İşsizlik oranı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artışla yüzde 10,1 olarak gerçekleşti

17 Haziran 2013 13:27

İşsizlik, Mart ayında yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Rakam, geçen yıla göre arttı ancak bu yılın Şubat ayına göre düşüş var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mart ayında işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında ise işsizlik oranı yüzde 10,5 olmuştu.

Verilere göre, kayıtlı işsizlerin sayısı, Mart'ta 2 milyon 801 bin kişi oldu. İşsiz sayısı, bir yılda 186 bin kişi arttı.

Şubat'tan Mart'a kadarki bir aylık dönemde ise işsiz sayısı, 83 bin kişi azaldı.

İşsizlik oranı, genç nüfusta yüzde 19,3; tarım dışı alanda ise, yüzde 12,3 oranında. İşsizlik rakamları Aralık ayından bu yana çift hanede seyrediyor.

 

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