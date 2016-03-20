Türkiye'nin en kapsamlı karnavalı 'üzücü olaylar' nedeniyle iptal edildi

Türkiye'nin en kapsamlı sokak festivali olan ve her yıl yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla Adana’da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 9 Nisan'daki açılış töreni ile halk konserleri ve karnaval kortejinin yaşanan üzücü olaylar nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Karnavalın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizde son dönemde arka arkaya meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle verdiğimiz şehitlerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve onların yakınlarının yaşadığı acılar, hepimizi derinden etkilemiştir. Bu topraklarda yaşayan herkes gibi yaşadığımız bunca üzüntüye kayıtsız kalmak elbette ki olası değildir. Üç yıldır düzenlediğimiz ve bu yıl da 9 Nisan 2016 tarihinde resmi açılış törenini yapmayı planladığımız, Nisan'da Adana'da 4. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programı, son derece üzücü bu gelişmeler üzerine revize edilmiştir. Karnaval Komitesi olarak, yaşanan bu üzücü gelişmeler sonrasında, her yıl çok yoğun katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz karnaval kortejimizi iptal etme kararı almış bulunmaktayız. Açılış töreni ve halk konserleri de aynı şekilde iptal edilmiştir."

Karnaval boyunca kültür ve sanat etkinlikleri, sanatsal sergiler, söyleşiler, kapalı mekan aktiviteleri, imza günleri, tanıtım etkinlikleri, çeşitli açık hava atölyeleri, sportif gösteriler, lezzet istasyonları, Adana hediyelikleri ve el işi stantları gibi etkinliklerinin gerçekleştirileceği belirtilirken, bununla ilgili programın da önümüzdeki günlerde resmi internet sitesinden duyurulacağı bildirildi.