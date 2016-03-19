Canlı bomba saldırısı nedeniyle çok sayıda etkinlik iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden, "Taksim'de yaşanan hain saldırı sonucundaki üzücü kayıplarımız sebebiyle İBB Kültür Daire Başkanlığına bağlı kültür merkezlerinde 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü gerçekleşmesi planlanan konser programları iptal edilmiştir" şeklindeki duyuruyu paylaştı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek "Benise The Spanish Guitar", "Kubilay QB Tuncer", "Frankenstein" etkinlikleri ile yarın gerçekleştirilecek "DadanZ-Yetişkinler için Dans Atölyesi", "DadanZ-Çocuklar için Dans Atölyesi", "Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu", "Yatak Odası Diyalogları", "Karlar Ülkesi" isimli etkinlikler ertelendi. Merkezde devam eden Digital Revolution ve Goal sergileri ise bugün ve yarın kapalı olacak.

Bakü Müzik Akademisi ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi, Azerbaycanlı ünlü piyanist İslam Manafov'un Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde vereceği konser iptal oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde bu akşam yapılması planlanan Vanessa Wagner'in piyano resitali de iptal edilen etkinlikler arasında.

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak olan 2. Dünya Savaşı'na damgasını vuran, dönemin hava harplerinin savaş uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 "GUSTAV"ın tanıtım etkinliği iptal oldu.

Zorlu’daki etkinlikler de iptal

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 19 ve 20 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan aşağıdaki etkinlikler için de iptal edildiği duyurusu yapıldı. İptal edilen etkinlikler şöyle:

19 Mart Cumartesi / Benise “The Spanish Guitar” / Ana Tiyatro

19 Mart Cumartesi / Kubilay “QB” Tuncer / Stüdyo

20 Mart Pazar / DadanZ – Yetişkinler için Dans Atölyesi / Stüdyo

20 Mart Pazar / DadanZ – Çocuklar için Dans Atölyesi / Stüdyo

20 Mart Pazar / Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu / Stüdyo

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu organizasyonuyla sahnelenecek 4 oyun da iptal edildi. İptal edilen oyunlar şöyle:

19 Mart Cumartesi / Frankenstein / Drama Sahnesi

20 Mart Pazar / Yatak Odası Diyalogları / Drama sahnesi

20 Mart Pazar / Karlar Ülkesi / Drama Sahnesi