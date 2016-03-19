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Yaşam

Kakava şenlikleri de iptal edildi; “İnsanlar ölürken eğlence yapamayız”

"Her gün gencecik evlatlarımız evlerine tabutlar içinde dönüyor"

19 Mart 2016 12:16

Her yıl düzenlenen Kakava şenlikleri Kırklareli Belediyesi tarafından iptal edildi. Şenliklere ayrılan para şehit ailelerine verilecek.

Kırklareli'nde 25 yıldır sürdürülmekte olan Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin eğlence ve konser organizasyonları bölümleri bu yıl için iptal edildi. Radikal’de yer alan habere göre, belediye konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Her gün gencecik evlatlarımız evlerine tabutlar içinde dönerken, ülkenin başkentinde ve çeşitli illerinde masum insanlar ölürken eğlence düzenleyip şenlik yapmak Kırklarelilere yakışmaz. Kayıplarımızın acılarını yüreklerinde hisseden Kırklareli Halkı'nın da takdir edeceğini düşünerek bu kararı aldık. Bu nedenle festival günlerinde sadece söyleşi, sergi ve eğlence niteliği taşımayacak kültür ve sanat etkinliklerine yer vereceğiz. Bu nedenle bu yılki festival için Belediye bütçesinden ayırdığımız kaynağı terör mağdurlarına yardım ve onların geride bıraktıkları muhtaç durumdaki ailelerine destek için kullanılacağız."

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