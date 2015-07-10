Türkiye'nin en büyük çevre davası Cengiz Holding'e açıldı

Artvin Cerattepe’de doğayı tehdit eden Cengiz Holding’in altın madeni faaliyetlerine karşı mücadele bugün (10 Temmuz) Türkiye’nin en geniş katılımlı çevre davasının açılmasıyla devam etti.

61 avukat, 760 davacı

Sabah saat 09.00’da, Artvin Adliyesi’nde buluşan avukatlar, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB’nin desteklediği, 61 avukat tarafından hazırlanan, 760’ın üzerinde davacısı bulunan, 100 sayfanın üzerindeki dava dosyasını Rize İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere teslim etti.

Yargı denetimine fırsat tanınsın

2013 yılında Cengiz Holding’in almış olduğu ÇED olumlu kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından eksiklikler gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Bunun üzerine şirket bir genelgeye dayanarak, iptal edilen ÇED raporu yerine eksiklikleri ortadan kaldırdığını öne süren yeni bir rapor hazırlattı. Yeni raporunu doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunan şirket, böylece ÇED olumlu kararı aldı. Bu kararla birlikte, Rize İdare Mahkemesi’nin iptal kararı etkisiz hale gelirken, ÇED olumlu kararı da herhangi bir hukuki merci tarafından denetlenmeden doğrudan Bakanlık’tan onay almış oldu.

Bugün Artvinliler bu karara itiraz haklarını kullandı. Artvinliler, dava dosyasında eksikliği tamamlandığı öne sürülen şirket raporunun yargı denetiminden geçmesini ve yargının bu denetimi yapabilmesi için de fırsat tanınmasını istiyor.