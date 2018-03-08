"Türkiye'nin Afrin operasyonuna gerekçe gösterdiği 'meşru müdafaa' hakkıyla ilgili somut kanıt yok"

Almanya'da Federal Meclis'e bağlı Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na dair hazırladığı raporda, Türkiye’nin operasyona gerekçe olarak sunduğu, BM Anlaşması’nın 51. Maddesi’nde tanımlanan ‘meşru müdafaa’ hakkını ‘hangi silahlı saldırıya dayandırıldığının açıklığa kavuşturulamadığı’ iddia edildi.

Raporda, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın devletler hukukuna uygunluğu konusunda şüpheler bulunduğu sonucuna varıldı ve süreci takip etme sorumluluğunun NATO müttefiklerine düştüğü kaydedildi.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin, İstanbul bürosu aracılığıyla ulaştığı belgede, "Türk hükümetinin, meşru müdafaaya neden olacak kendisine yönelik silahlı bir saldırıya dair henüz somut bir kanıt sunamadığı" değerlendirmesine yer verildi.

"Sorumluluk NATO'daki müttefiklerde"

Belgede, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinin "BM üyesi bir ülkeye yönelik bir silahlı saldırı durumunda meşru müdafaa hakkı tanıdığına" dikkat çekiliyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatına hukuki gerekçe olarak BM Şartı'nın 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını göstermişti.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin değerlendirme belgesinde, "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının tam olarak hangi silahlı saldırıya dayandırıldığının mevcut olgular çerçevesinde açıklığa kavuşturulamadığı" kaydedildi. Belgede NATO üyesi Türkiye'den somut kanıtlar sunmasını ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri stratejik hedefleri takip etmekten kaçınmasını talep etme işinin NATO'daki "müttefiklere düştüğü" de kaydedildi.

ARD, Bilimsel Hizmetler Dairesinin raporunun Sol Parti milletvekili Alexander Neu'un başvurusu üzerine hazırlandığını bildirdi.

DW,dpa/BK,BÖ

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