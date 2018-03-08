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TBMM Genel Kurulu'nda Afrin kavgası: 2 milletvekili hafif yaralandı

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de etnik temizlik yaptığı" iddiası AKP ve HDP milletvekilleri arasında kavgaya neden oldu

08 Mart 2018 04:03

Meclis Genel Kurulu’nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiası AKP’lilerin tepkisini çekti. AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” diye tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AKP'li ve HDP’li milletvekillerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Mahmut Toğrul aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

 

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