BM'den Afrin'le ilgili 'endişeliyiz' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek kentteki sivilllerin durumundan endişe duyduklarını bildirdi. BM, Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini açıkladı.

YPG'nin sivillerin kentten ayrılmasına izin vermediği iddia edilmişti. BM, bu konuda taraflarla görüşüldüğünü ancak bazı sorunlarla karşılaştıklarını açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak ''yerel yetkililer'' tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Haq, ''Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG mi?" sorusuna ''Evet onlar da dahil'' yanıtını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı YPG'nin güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.