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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrin mayısta biter, Irak'ta sınırötesi operasyon olacak

Çavuşoğlu: Salih Müslim İsveç'te

08 Mart 2018 16:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Afrin harekatı mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.

Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Irak’ta sınırötesi operasyon olacak, olmalı.

* Irak ile görüş birliği var, PKK'ya karşı operasyon 12 Mayıs'taki Irak seçimleri sonrası yapılacak. PKK o dağlardan da Türkiye’deki gibi temizlenmeli. Süleymaniye ve Kerkük içine kadar indiler, girdiler. 

* Irak devleti ile beraber yapılması konusunda Başbakan İbadi ile fikir birliği içindeyiz. Irak yönetimi, ülkesini tüm terör örgütlerinden temizlemek istiyor.

* Irak içinde de kanton benzeri durumlar oluşturmaya başladı. PKK, en az Bağdat kadar hatta daha çok IKYB için tehdit.

Mayıs'a kadar biter

* Zeytin Dalı Harekatı mayıs ayına kadar biter.

* Türkiye’nin her iki harekatı da eşzamanlı yapabilecek kapasitesi var.

* Salih Müslim’in İsveç’in başkenti Stockholm’de olduğu bilgisini aldık. Geçici tutuklama talebi bir nota ile İsveç’e iletildi.

 

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