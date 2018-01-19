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Türkiye'nin Afrin hazırlıkları devam ediyor: ÖSO, otobüslerle sınırı geçti; sevkiyat sürüyor, detaylar belli oldu

Milli Savunma Bakanı: Operasyon fiilen başladı

19 Ocak 2018 22:16

T24

ABD’den ‘böyle bir adım atılmaması’ yönünde çağrı gelse de, Türkiye Afrin hazırlıklarına devam ediyor. Dün Moskova’da Türk ve Rus yetkililer arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından Rusya’nın Afrin’deki askerleri geri çektiği iddia edilirken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de operasyonun ‘fiilen' başladığını duyurdu.

ÖSO mensupları Kilis'ten otobüslerle geçti

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunu birlikte yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu’na bağlı askeri güçlerin bulunduğu otobüsler, Türkiye’den geçerek Suriye’ye taşındı. ÖSO mensuplarının bulunduğu yaklaşık 20 otobüs, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez'e ilerledi. 

Suriye sınırında bulunan NTV muhabiri Burak Özcan da ÖSO mensuplarını taşıyan 20 otobüsün Hatay’dan Kilis’e, 20 otobüsün de Kilis’ten Hatay’a gittiğini aktardı. 

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası Afrin operasyonu öncesi Azez’de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce ÖSO mensubu, Azez’de konvoy halinde tur attı. Azez’de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü.

10 otobüs komando Hatay'a gitti

Öte yandan, son günlerde düzenli olarak Suriye sınırına takviye yapan Türkiye, bugün de 10 otobüs komandoyu Hatay’a gönderdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi. Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

Operasyonun detayları belli oldu

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre de, Afrin harekatının planları belli oldu. Afrin harekatında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personelin görev yapacağını aktaran Yeni Şafak, askerlere Fırat Harekatı Kalkanı’nı da yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in liderlik yapacağını kaydetti. 

Habere göre, Fırat Kalkanı'nda terör örgütü IŞİD'e yönelik süpürme harekatı icra edilirken, Afrin'de ise PKK/PYD'ye ‘kuşatma harekatı' uygulanacağı kaydedildi. Afrin’in coğrafi şartlarına bağlı olarak harekatta daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacağı ifade edilirken, silahlı İHA'ların daha faal kullanılmasının da planlanlandığı aktarıldı. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek' görevi icra edecek.

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