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Dünya

ABD Dışişleri'nden Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz

ABD'den daha önce yapılan açıklamada da "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" denilmişti

19 Ocak 2018 22:12

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekat planına karşı çıkan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Reuters’ın haberine göre Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra şu eklemeyi yaptı:

“Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor"

Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" demişti.

Bakan Canikli 'Operasyon yapılacak' dedi

Bugün A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi. 

 

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