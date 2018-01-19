Türkiye'nin operasyon planladığı Afrin'den son haber; "Rus askerleri çekiliyor..."

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından Afrin’deki Rus askerlerinin geri çekilmeye başladığı iddia edildi. İlk olarak Al Sura’dan Haider Al Kufawi’nin dile getirdiği iddia, bugün Anadolu Ajansı tarafından da abonelerine servis edildi.

Anadolu Ajansı: Rus askerleri Afrin'den çekilmeye başladı

Katar merkezli Al Jazeera da, NATO Parlamenterler Meclisi üyesi AKP Milletvekili Berat Conkar’ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde aynı bilgiye yer verdi. Al Jazeera’nın haberine göre Conkar, “Rusya, (Türkiye’nin operasyonu sırasında) Afrin’de çatışmaların yaşanacağı bölgeden güçlerini taşımak için adımlar atıyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Akar ve Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan dün Moskova’ya giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmüştü. Türkiye’den yapılan açıklamalarda, Afrin operasyonu için havadan müdahalede koordisyonun kritik olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da tablonun ‘Akar ve Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından netleşeceğini’ ifade etmişti.

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"Rusya'nın geri çekilmesi, YPG'ye yönelik büyük bir darbe"

Moskova’daki görüşmelerin çıktılarıyla ilgili olarak detaylı açıklama yapılmazken; ilk olarak Al Sura’da yayınlanan haberde Rus askerinin Afrin’den geri çekilmeye başladığı iddia edildi. Haberde imzası bulunan Al-Kufawi, Türkiye’nin gerçekleştireceği olası bir operasyonun ‘politik değerini' artıran bölgedeki Rus askeri varlığının geri çekilmesinin YPG’ye yönelik büyük bir darbe olduğunu yazdı.

AA: Rus askeri polisi, Nubul ve Zehra'ya çekildi

Cuma günü Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haberde ise Türkiye sınırına yakın 170 Rus askerinin 17 km güneye doğru çekileceği belirtildi. Haberini, Afrin içindeki güvenilir kaynaklara dayandıran AA, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisinin bölgeden gruplar halinde ayrıldığı ve Suriye yönetimi kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığını aktardı.

AKP'li Conkar: Görüş ayrılıkları ortadan kalktı

Al Jazeera haberinde ise iddialar ilk kez ismi belirtilen bir kaynağa dayandırıldı. AJ’ye konuşan AKP’li Conkar, Rusların asker çekmeye yöneliik adımlar attığını belirterek, “Üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrasında Türkiye’nin operasyonuna dair taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ortadan kalktığına ve ortak bir perspektife ulaşıldığına inanıyorum” dedi. Conkar, Moskova’nın Ankara’nın Afrin adımına karşı çıkmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

Bakan Canikli: Rusya, askeri varlığını çekeceğini söyledi

AHaber'e konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Afrin'de Rus askeri varlığının kademeli olarak çekildiği' iddialarıyla ilgili olarak, "Orada artık bir varlık bulundurmayacaklarını, askeri varlıklarını çekeceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.