Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmeyi planladığı operasyonla ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, 'ihtiyatlı olma' çağrısında bulundu. Almanya'nın "Suriye’nin kuzeyindeki durumu dikkatle takip ettiği” vurgulandı.

Suriye'de PYD kontrolünde bulunan Afrin’e yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan sözcü, "Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı bir tutum sergilemeye devam edeceğinden yola çıkıyoruz ve beklentimiz de bu yönde” şeklinde konuştu.

"Almanya için önemli olan radikal İslamcı örgütler"

"Türkiye'nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişeleri” olduğunu belirten sözcü, bunun Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu dile getirdi. Sözcü bu çerçevede kaygıların da dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya için önemli olan hususun ise Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal İslamcı örgütlere odaklanılması olduğunu vurguladı. Sözcü "Bu çerçevede bizim için önemli olan, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerin odağında IŞİD ve bunun devamı niteliğinde olan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş El Nusra, Hayat Tahrir Şam gibi örgütlerin bulunması” dedi.

Canikli: Bu harekat yapılacak

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün yaptığı açıklamada, Afrin’e operasyon hazırlıklarının sürdüğüne işaret etti. Canikli, Afrin'e operasyonla ilgili soru üzerine, "Bu harekat (Afrin'e) yapılacak, terörle bu mücadele gerçekleştirilecek. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" demişti.

DW/Reuters/JD/HS

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