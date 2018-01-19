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AA: Rus askerleri Afrin'den çekilmeye başladı

TSK'nın olası Afrin operasyonu öncesi bölgede bulunan Rus askerlerinin güneye doğru çekileceği belirtildi

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19 Ocak 2018 18:18

​Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine  gerçekleştirmesi beklenen harekât öncesi, Türkiye sınırına yakın bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu. 

170 Rus askerinin 17 km. güneye doğru çekileceği iddia edildi.

Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisinin bölgeden gruplar halinde ayrıldığı belirtildi.

Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisinin Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığı kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitmiş, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü.

 

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