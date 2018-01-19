Milli Savunma Bakanı: Afrin operasyonu fiilen başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sınırın öte yanından gelen atışlara verilen karşılıklarla Afrin operasyonunun ‘fiili' olarak başladığını söyledi. 'Afrin'de Rus askeri varlığının kademeli olarak çekildiği' iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Canikli, Rusya’nın askerlerini geri çekeceğini söylediğini aktardı.

AHaber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Afrin operasyonunun gerçekleştirilmesinin kesin olduğunu belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatların varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok” dedi.

"En doğal hakkımız"

Terörle mücadelenin uluslararası hukuktan doğan bir hak olduğunu kaydeden Canikli, "Onu kullanıyoruz. Yine zaman zaman 'Başka ülkelerin yaklaşımları, tavır ve davranışları bu mücadaleyi etkiler mi?' gibi sorular ya da tartışmalar gündeme geliyor, değerlendirmeler söz konusu olabiliyor. Elbette etkilemez. Çünkü bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu toprakların korunması, ülkeye yönelik terör saldırılarının ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele bizim hakkımızdır, en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

"PYD'ye en büyük silah desteğini ABD sağlıyor"

PYD’ye en büyük silah desteğini ABD’nin sağladığını savunan Canikli, "Temel hedefimiz PYD terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması. PYD'ye en büyük silah desteğini ABD sağlıyor. YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz” diye konuştu.

"Rusya, Afrin'deki askeri varlığını çekeceğini söyledi"

Rusya’nın Afrin operasyonuna desteğiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Milli Savunma Bakanı, "Elbette bu harekatın sorunsuz yürütülmesi noktasında oradaki ülkelerin, devletlerin, yani ağırlığı olan, arazide olan, şu anda belli bir hakimiyeti olan ülkelerin kaanatleri, görüşleri, düşünceleri, tavırları, politikaları son derece önemli. Onların bizim politikalarımızla olabildiğince örtüştürülmesi, yakınlaştırılması gerekiyor. Bizim oradaki başarımızı artıracak ve aynı zamanda Allah korusun muhtemel kayıplarımızı en aza indirecek adımlardır” cevabını verdi. Canikli, Rusya’nın Afrin’de artık bir varlık bulundurmayacağını, askeri varlıklarını çekeceğini söylediğini de sözlerine ekledi. "Bu çekilme başladı mı?" sorusunu da Canikli, "Rusya'nın kendi açıklaması, kendi politikalarının bir gereği. Rusya bunun gereğini yapıyor elbette" şeklinde cevapladı.

Başbakan: Amacımız terör varlığını sona erdirmek

Canikli'den önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşumun asla müsamaha ile karşılanmayacağını belirterek, "Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da, kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır" dedi.

Yıldırım, "Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek" diye konuştu.