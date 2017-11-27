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Milli Savunma Bakanı Canikli'den 'Afrin' açıklaması: Belki yarın belki yarından da yakın

""2019'da gelecek sistemde dost düşman tanımı değişecek"

27 Kasım 2017 21:13

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli S-400 füzeleri için "2019'da gelecek sistemde dost düşman tanımı değişecek. NATO için tehdit oluşturmayacak" açıklamasında bulundu.

Canikli Afrin'e olası operasyona ilişkin ise "Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçağı TF-X üretimine ilişkin de bilgi veren Bakan Canikli, "Olabilecek en kısa süre içerisinde bütün aşamalarını gerçekleştireceğiz. Hiçbir gecikme olmayacak. Temel hedefimiz 2023'te havalandırmak." şeklinde konuştu.

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