Türkiye'den BM'ye mektup: 10 kez uyardık, ihlal 17 saniye sürdü

Türkiye, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "acil" kodlu bir mektupla bilgilendirdi.

Türkiye’nin New York’taki BM Daimi Temsilciliği, BMGK Başkanı Büyükelçi Matthew Ryeroft ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a hitaben yazılan mektuba geçmiş olayları hatırlatarak başladı. Türkiye’nin egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik ihlallerle ilgili 2012’den beri BMGK’ye 6 mektup yazdığını bildiren Ankara, 26 Haziran 2012 yeni askeri angajman kurallarını açıkladığını da anımsattı.

Radikal'in haberine göre, ektupta Rus uçağının düşürülmesi konusunda şu bilgiler yer aldı:

- Milliyetleri bilinmeyen iki adet Su-24 uçağı, bu sabah Yayladağı/Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yaklaştı.

- Uçaklar “acil” telsiz kanalından 5 dakika içinde 10 kez uyarıldı, derhal yönlerini güneye çevirmeleri istendi.

- Bu uyarılara kulak asmayan uçaklar saat 9.24’te, 19 bin feet yükseklikteyken, Türk hava sahasını 17 saniye boyunca ihlal etti.

- Bu ihlal sırasında Rus uçakları Türk hava sahasını 2.1 mil ( 3.37 km) derinlikte ve 1.15 mil (1.8 km) boyunca ihlal etti.

- İhlalin ardından Rus uçaklarından biri Türk hava sahasını terk etti.

- Öteki Rus uçağına devriye görevindeki Türk F-16’ları angajman kuralları çerçevesinde ateş açtı. Vurulan uçak sınırın Suriye tarafına düştü.