Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi dünya medyasında

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde, Türkiye sınırı yakınında Su-24 tipi Rus savaş uçağı, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde vurularak düşürüldü. Sınır ihlali yapan Rusya’ya ait savaş uçağının saat 09:30 sıralarında Türk jetleri tarafından Hatay’ın Kızıldağı bölgesi üzerinde vurulup düşürülmesi dünya basınında ‘son dakika’ gelişmesi’ olarak yer aldı.

Reuters haber ajansı, Türk F-16′larının Türkiye-Suriye sınırında sınır ihlali yapan Rusya’ya ait SU-24 tipi bir askeri uçağı düşürdüğünü bildirdi. Haberde Türk F-16′larının, uçağı düşürmeden önce uyardıkları belirtildi. Reuters’ın Habertürk’e dayandırdığı haberde, Türk jetleri tarafından vurulan uçağın Suriye’nin kuzeyindeki Türkmen Dağı’na düştüğü bilgisine yer verildi.

Associated Press’in (AP) ‘son dakika’ gelişmesi olarak aktardığı haberde, Türk jetlerinin Türk hava sahasını ihlal eden Rusya’ya ait bir savaş uçağının Suriye sınırında düşürüldüğü bildirildi. Türkmen Dağı’na düşürülen uçağın, geçtiğimiz günlerde yoğun olarak Rus hava saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

AFP haber ajansı ise, Türkiye sınırında düşürülen savaş uçağının Rusya’ya ait olduğu bildirildi.

The New York Times, Türk F16’ları, Türk hava sahasını ihlal eden Suriye Sınırında kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağını vurdu. Rus Basını da düşürülen uçağa dair gelişmeleri Türk medyasından okuyucularına iletiyor.

İngiliz BBC televizyonu: “Türk savaşuçakları, Suriye sınırında henüz kimliği bilinmeyen bir savaş uçağını vurdu. Türk askeri yetkili uluslararası bir ajansa verdiği bilgide savaş uçağının yapılan ikazdan sonra Hatay yakınında vurulduğunu belirtti. Bölgede Suriye ve Rus uçakları cihatçı militanları hedef alıyor.

CNN International’da ‘son dakika’ gelişmesi olarak aktarılan haberde, Rusya’dan yapılan “Türkiye sınırını ihlal etmedik” açıklamasına yer verildi. Haberde, Türkiye’nin Rusya’ya ait savaş uçağının vurulmadan önce uyarıldığı aktarıldı.

Rus Haber Ajansı Ruptly’nin aktardığı haberde, “Türk F16′larının vurduğu Rus uçağı Suriye Türkmenlerinin bulunduğu bölgeye düştü. Bu bölge Muhalifler ile Suriye ordusunun çatışmalarının yaşandığı sıcak bölge. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunuyor. Davutoğlu, son gelişmelerle ilgili NATO ve BM’i bilgilendirdi” denildi.

Alman haber televizyon kanalı ‘NTV’ bugün saat 9.30′da haber bülteninde ilk haber olarak Türkiye’de, Suriye yakınında bir savaş uçağının Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Verilen haberde Suriye kaynaklarına göre düşürülen uçağın Rusya’ya ait olduğu bilgisi de yer aldı.