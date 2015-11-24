Rusya Savunma Bakanlığı: Benzer olaylarda verilecek karşılık konusunda bir paket üzerinde çalışıyoruz

Rus savaş uçağının, Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşürülmesinin dostane olmayan bir tutum olarak görüldüğünü belirterek, benzer olaylarda verilecek karşılık konusunda bir paket üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk askeri ataşesine resmi protesto notası verildiği ve askeri ilişkilerin askıya alındığı ifade edildi.

"Lazkiye açıklarına gönderilecek savaş uçakları potansiyel tehdit oluşturan hedefleri vuracak"

Açıklamada, "Kontrollerin ardından saldırıya uğrayan SU-24 uçağının Türkiye sınırına geçmediğini belirledik. Hmeymim hava üssündeki radarlar ise saldırıya geçen Türk uçağının Suriye'nin hava sahasını ihlal ettiğini belirledi" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, S-300’e bezer hava savunma sistemine sahip, Fort ile donatılan 'Moskova' kruvazörünün Suriye’nin Lazkiye açıklarına gönderileceğini ve Rus savaş uçakları için potansiyel tehdit oluşturan tüm hedeflerin vurulacağını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, uçağın düşürülmesi sebebiyle tüm devletlerarası temaslara geçici olarak son vermesi gerektiğini bildirdi. Kosaçev konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Rus-Türk ilişkilerinde yıllardır biriken her şey bir anda yok edildi. Güven ve partnerlik. Güvensizlik ve düşmanlık geri döndü" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin özür dilemesini beklemediklerini ve Moskova'nın küresel terör karşıtı koalisyonundaki partnerlerinden tepki beklediklerini belirten Kosaçev, "Türkiye ile tüm devletlerarası temasları daha iyi zamana kadar iptal etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.