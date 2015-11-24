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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye ziyaretini iptal etti, Ruslara "Siz de gitmeyin" çağrısı yaptı!

Türkiye tarafından Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçağın düşürülmesinin ardından Lavrov'un Türkiye ziyaretini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak ediliyordu

24 Kasım 2015 18:31

Türkiye tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrasında en çok merak edilen konulardan olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ziyaretini iptal etti. Rus vatandaşlarına da Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında bulunan Lavrov, Türkiye'deki terör tehdidinin Mısır'dan az olmadığını savundu.

Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, "Türkiye'deki terör riskinin" geçen ay bir Rus yolcu uçağının düşürüldüğü "Mısır'dakinden az olmadığını" öne sürdü. AFP'nin haberine göre ise Lavrov, Rus vatandaşlarına Türkiye'ye gitmekten kaçınmaları uyarısı yaptı.

Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları geçen hafta yaptıkları açıklamada, Lavrov'un 25 Kasım'da Türkiye'ye geleceğini, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edeceğini duyurmuştu. Taraflar görüşmelerde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınacağı bildirmişti.

 

 

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