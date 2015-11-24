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Suriye'den Rus uçağı açıklaması: Teröristler destek veren ülkelerin yeni suçu

Suriye Enformasyon Bakanı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı silahlı örgütlerin en büyük destekçilerinden olduğunu söyledi

24 Kasım 2015 19:57

Suriye sınırında, sınır ihlali yaptığı belirtilen ve F-16'lar tarafından vurulan Su 24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Suriye’den ilk açıklama geldi. Suriye Enformasyon Bakanı Ümran el-Zubi, uçağın düşürülmesini, “Teröristlerin ve onlara destek veren ülkelerin hanesine yazılacak yeni bir suç” sözleriyle niteledi.

Associated Press’in haberine göre, Zubi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı silahlı örgütlerin en büyük destekçilerinden olduğunu söyledi.

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden Rus Su 24 tipi savaş uçağına, devriye görevindeki 2 F-16 savaş uçağı tarafından müdahalede bulunulmuştu. Uçak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında, Suriye toprakları içindeki Bayırbucak bölgesine düşmüştü.

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