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'Türkiye'deki Suriyeli kadınlar 5 bin liraya satılıyor'

Alman dergisi Der Stern, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan kadınların ikinci üçüncü eş olarak alınıp satıldıklarını öne sürdü

08 Nisan 2015 21:27

Alman dergisi Der Stern, Türkiye’deki Suriyelilerin yaşadıklarını başka perspektiften görerek okuyuculara aktardı. Dergi internet sitesinde yer verdiği haberde, özellikle ekonomik sıkıntı içindeki Suriyeli kadın ve kızların Türk erkekleri tarafından ikinci, üçüncü hatta dördüncü eş olarak parayla satın alındıkları iddiasına yer verildi.

“Bin 800 euroya Suriyeli ikinci bir eş” başlığıyla verilen haberde, Türkiye’nin kimi bölgelerinde çok eşliliğin varlıklı olmanın sembolü olduğu yazılarak, “Suriyeli kadınların zor durumda olmaları, ekonomik açıdan daha düşük seviyedekileri de ikinci evlilik yapabilir hale getirmiş” ifadelerine yer verildi.

Yasal değil ama 372 bin kadın ‘kuma’ durumunda
Türkiye’de yasal olarak tek eşliliğin geçerli olduğu hatırlatılan haberde, buna rağmen kimi bölgelerde imam nikahıyla iki, üç hatta dört eşli olanların varlığına dikkat çekildi. Kadın hakları derneklerinin tahminlerine göre Türkiye’de 372 bin kadının “kuma” durumunda olduğunu okuyucularına duyuran dergi, evliliklerin yaklaşık yüzde 7’sinin çok eşli olduğunu belirttiği Şanlıurfa’da yapılan görüşmeleri aktardı.

 

Suriyeli kadın 5 bin lira 

 

Şanlıurfa’da Suriyeli bir kadının 5 bin TL’ye (yaklaşık 1800 euro) alındığına dikkat çekilen haberde, Şanlıurfa Kadın Hakları Derneği Başkanı Özlem Ulutaş’ın şu sözlerine yer verildi: ”Eskiden ikinci eşi zenginler alıyordu. Şimdi ekonomik durumu çok iyi olmayanlar da ikinci evlilik yapmaya başladı.”

 

Fuhuştan koruyoruz

 

Suriyeli bir kadınla ikinci evliliğini yapmış olan Polat adında Şanlıurfalı bir esnafın, evlilik yoluyla fuhuşun önüne geçtiklerini söylediğini belirten dergi, söz konusu kişinin, ”Şeriata göre bir Müslüman dört kadınla evlenebilir. Eğer ilk eş çok konuşursa, erkeğin işlerine fazla karışırsa ya da cinsel yaşantıda sıkıntılar varsa çözüm geneleve gitmek olmamalı” sözlerine yer verdi.

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