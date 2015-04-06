'Suriye’de 300 Kürt kaçırıldı' iddiası

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) iki sözcüsünün
AFP'ye açıklamasına
göre, çocuk ve erkeklerden oluşan 300 kişilik kafile Halep'in batısındaki bir kontrol
noktasında kaçırıldı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de
olayı doğruladı, ancak kaçırılanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Sözcülerin verdiği bilgilere göre, olay pazar akşamı
meydana geldi. Kafilenin,
ücretlerinin geri kalan kısmının ödemesi için Efrin'den Halep'e gitmekte olduğu
bildirildi. PYD Sözücü Nevaf Halil, EL Dana kontrol noktasında durdurulan kafileden
çocuk ve erkeklerin rehin alındığını, kadınların ise serbest bırakıldığını söyledi. Halil,
El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin kaçırılma
olayından sorumlu olduğunu öne
sürdü. Ancak olayın arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı.
Suriye İnsan Haklar Gözlemevi'nin verilerine göre, militanlar Efrin'de esir tutulan 3
kişinin serbest bırakılmasını talep etti. Talebi, serbest bırakılan kadınların ilettiği
belirtildi. Efrin Kürtlerin kontrolü altında bulunuyor.
4 yıldan uzun bir süredir iç savaş koşullarının hüküm sürdüğü Suriye'de sık sık
kaçırma olayları yaşanıyor.