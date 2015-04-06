T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Suriye’de 300 Kürt kaçırıldı' iddiası

El Nusra cephesi militanlarının Suriye’nin kuzeyinde çocuk ve erkeklerden oluşan 300 kişilik bir Kürt kafilesini kaçırdığı iddia edildi.

06 Nisan 2015 22:15

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin  (PYD) iki sözcüsünün
AFP'ye açıklamasına
göre, çocuk ve erkeklerden oluşan 300 kişilik kafile Halep'in batısındaki bir kontrol
noktasında kaçırıldı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de
olayı doğruladı, ancak kaçırılanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Sözcülerin verdiği bilgilere göre, olay pazar akşamı
meydana geldi. Kafilenin,
ücretlerinin geri kalan kısmının ödemesi için Efrin'den Halep'e gitmekte olduğu
bildirildi. PYD Sözücü Nevaf Halil, EL Dana kontrol noktasında durdurulan kafileden
çocuk ve erkeklerin rehin alındığını, kadınların ise serbest bırakıldığını söyledi. Halil,
El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin kaçırılma
olayından sorumlu olduğunu öne
sürdü. Ancak olayın arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Suriye İnsan Haklar Gözlemevi'nin verilerine göre, militanlar Efrin'de esir tutulan 3
kişinin serbest bırakılmasını talep etti. Talebi, serbest bırakılan kadınların ilettiği
belirtildi. Efrin Kürtlerin kontrolü altında bulunuyor.

4 yıldan uzun bir süredir iç savaş koşullarının hüküm sürdüğü Suriye'de sık sık
kaçırma olayları yaşanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NusraSuriyeKürtDemokratik Birlik PartisiAFPHalepLondraHakları GözlemeviEfrin HalepSözücü Nevaf Halil DanaKaide Nusra CephesiHaklar GözlemeviEfrinKürtlerinDeutsche Welle Türkçe AFP ReutersBÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24