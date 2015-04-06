'Suriye’de 300 Kürt kaçırıldı' iddiası

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) iki sözcüsünün

AFP'ye açıklamasına

göre, çocuk ve erkeklerden oluşan 300 kişilik kafile Halep'in batısındaki bir kontrol

noktasında kaçırıldı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de

olayı doğruladı, ancak kaçırılanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Sözcülerin verdiği bilgilere göre, olay pazar akşamı

meydana geldi. Kafilenin,

ücretlerinin geri kalan kısmının ödemesi için Efrin'den Halep'e gitmekte olduğu

bildirildi. PYD Sözücü Nevaf Halil, EL Dana kontrol noktasında durdurulan kafileden

çocuk ve erkeklerin rehin alındığını, kadınların ise serbest bırakıldığını söyledi. Halil,

El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin kaçırılma

olayından sorumlu olduğunu öne

sürdü. Ancak olayın arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Suriye İnsan Haklar Gözlemevi'nin verilerine göre, militanlar Efrin'de esir tutulan 3

kişinin serbest bırakılmasını talep etti. Talebi, serbest bırakılan kadınların ilettiği

belirtildi. Efrin Kürtlerin kontrolü altında bulunuyor.

4 yıldan uzun bir süredir iç savaş koşullarının hüküm sürdüğü Suriye'de sık sık

kaçırma olayları yaşanıyor.