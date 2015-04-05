Suriyeli çocuk olmak; fotoğraf makinasını silah sandı, teslim olmak için ellerini kaldırdı

Fotoğrafçı Osman Sağırlı’nın çektiği ve dört yaşındaki bir çocuğun fotoğraf makinasını silah sanarak teslim olur gibi ellerini kaldırdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve Suriyeli çocukların yaşadığı travmayı gözler önüne sermişti. Benzer bir fotoğrafın, bu kez Ürdün’deki mülteci kampında, geçen yılın Kasım ayında çekildiği ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kızılhaç çalışanı Rene Schulthoff’un çektiği fotoğrafta, kampın içindeki küçük kızın kameradan çok korktuğu ve teslim olur gibi ellerini kaldırdığı görülüyor.

Gazeteye konuşan Schulthoff, “Bilgisayarımda fotoğraflara bakarken onu öyle gördüğümde ağlamaya başladım. Tepkisi beni şoke etmişti, korkuyordu ve ağlıyordu… Bu genç nesil için bir trajedi. Arkadaşlarıyla oynamak yerine, kalıcı korkuyla çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Acının gözyaşı ve üzüntüden oluşan bir çocukluk” dedi.

Sağırlı’nın çektiği ve dünya çapında büyük ses getiren fotoğraftaki kızın adı Hüda'ydı ve dört yaşındaydı. Fotoğraf geçen Aralık'ta Suriye'deki Atma mülteci kampında çekilmişti. Sağırlı, fotoğrafı çektiği anı şöyle anlatmıştı: "Tele lens kullanıyordum. Silah sandı. Fotoğrafı çektikten sonra korktuğunu fark ettim. Çektiğim fotoğrafa baktım, dudaklarını ısırmıştı ve ellerini kaldırmıştı. Normalde çocuklar fotoğraf makinesi görünce kaçar, yüzünü kapatır ya da gülümserler.”