BM: IŞİD'in Ezidilere yaptıkları soykırım sayılabilir

BM İnsan Hakları Konseyi; IŞİD'in Irak'taki Ezidi azınlığa karşı insanlık ve savaş suçları işlediğini, bu suçların soykırım tanımına girebileceğini bildirdi.

Mağdur oldukları belirtilen ve olaylara tanık olan 100'ü aşkın kişiyle yapılan mülakatlara dayanılarak hazırlanan raporda, sorumluların yargılanabilmesi amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nden bu olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevketmesi istendi.

Raporda ayrıca Irak hükümet güçleriyle onlara destek veren milislerin, isyancı gruplarla savaşırken "bazı savaş suçları işlemiş olabilecekleri" kaydedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, BM İnsan Hakları Konseyi, IŞİD güçlerinin Kuzey Irak'taki geniş bir alanı ele geçirmesi ardından, Ezidilerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Hazırlanan raporda, IŞİD'in, Irak'ta köy ve kasabaları işgal ederken Ezidilerin yanı sıra Hristiyanlar ve diğer azınlıklara karşı da düzenli saldırılara giriştiği ve bölgede "soykırım yapıldığını, insanlık ve savaş suçları işlendiğini" gösteren bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

BM yetkilileri IŞID'in Eylül ayında Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde Irak askerlerine karşı klor gazı kullandığı iddialarının da dikkate alındığını bildirdi.

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IŞİD'in ele geçirdiği kadın ve çocuklara "savaş ganimeti" olarak davrandığı, bu insanların sık sık tecavüze uğradığı, esarete zorlandığı belirtilen BM raporunda, örgütün Musul'da kurduğu şeriat mahkemesinde taşlama ve uzuv kesme gibi zalimce cezalar verdiği bildirildi.

Raporda "Ergenlik yaşındaki 13 erkek, futbol maçı seyrettikleri için idama mahkum edildi." deniyor. BM yetkilileri, Irak hükümet güçlerinin de uluslararası hukukta yasaklanmış olan varil bombasını kullandığının "yaygın şekilde iddia edildiğini" kaydetti ancak bu suçlamaların daha fazla soruşturulması gerektiğini belirtti.