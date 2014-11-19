Türkiye'de yeşile bir darbe daha; Dicle Vadisi talana açılıyor

Diyarbakır’da yeşil alanların başında gelen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için çalışmalar yürütülen Dicle Vadisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başvurusu üzerine 7 bin 517 dönümlük tarım arazisinin tarım dışına çıkarılması yönünde karar alındı.

DİHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın en önemli tarihi ve doğa miraslarından Dicle Vadisi’nin geçtiğimiz aylarda ‘Yapı Rezerv Alanı’ ilan edilmesine tepkiler devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başvurusu üzerine vadiyi yok edecek yeni bir karara imza atıldı.



Vadinin 7 bin 517 dönümlük kısmı tarımsal nitelikten çıkarıldı. Söz konusu karar bakanlığın başvurusu üzerine İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 14 Kasım’da alındı.

Birinci sınıf tarım arazileri talan edilecek

Karara tepki gösteren TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İnşaat Mühendisleri Diyarbakır Şubesinde konuya ilişkin bir açıklama yaptı.



Makina, İnşaat, Elektrik, Jeoloji, Harita ve Kadastro, Ziraat, Maden, Şehir Plancıları, Kimya, Jeofizik, Peysaj Mimarları ve Meteoroloji Mühendisleri Odası başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Akdemir, Dicle Nehri üzerinde kurulan kum ocakları ve balık üretim çiftliğiyle Dicle Vadisi’nin ekolojik sisteminin talan edildiğini, alınan bu kararla birlikte nehrin kıyısındaki birinci sınıf tarım arazilerinin de talan edilmek istendiğini söyledi.

Ranta kurban giden Dicle Nehri’nin artık bir bataklık haline dönüştüğünü söyleyen Akdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dicle Nehri üzerinde yer alan Sur ilçesi ve Yenişehir ilçesi sınırları dahilinde olan 7 milyon 517 bin 732 metrekare (7 bin 517 dönüm) yüz ölçümlü alanın tarım arazisi niteliğinden çıkarılması için yaptığı başvuruya, İl Toprak Koruma Kurulunca 14 Kasım gününde olumlu cevap verildiğini ve bahsi geçen alanın tarım dışına çıkarılmasına karar verildiğini aktardı.

'Mehdi Eker kendi çıkardığı yasaya aykırı kararı onayladı'

Alınan kararın UNESCO sürecini riske soktuğu gibi, yapılaşmanın önünü de açtığına işaret eden Akdemir, “Tarımsal alanların korunması için basın yoluyla ‘Tarım arazileri atalarımızın mirası değil, bırakacağımız emanettir’ diye etkili bir kamu spotu yayınlatan ve ‘Diyarbakır medeniyetlerin beşiğidir’ tabirini dilinden düşürmeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in kendi çıkardığı yasaya aykırı olan bu kararı onaylamaması ve bu vesileyle Diyarbakır’ın tarihine ve toprağına sahip çıkmasını bekliyoruz. TMMOB bileşenleri olarak, Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde, tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını engellemek için konuyu hassasiyetle takip edeceğiz” şeklinde konuştu.