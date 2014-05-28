Marmaris'te çevre gönüllülerinden kıyı talanı tepkisi

Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, Marmaris Pamucak Orman Dinlenme Tesisleri’nin bulunduğu alana otel yapılmasıyla kıyı ve orman talanının yeni 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyon Kararları ile devam edeceğini ileri sürüp, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait yeni 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyon Kararları tepki gösterdi. Kıyı ve orman talanına Marmaris Pamucak Orman Dinlenme Tesisleri’nin bulunduğu alanın özeleştirilmesiyle ilgili sürecin çok iyi bir örnek olduğunu anlatan Ersan, burasıyla ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

Doğan Haber Ajansı’ndan Doğuş Esat Berme’nin haberine göre, 40 dönüm kızılçam ormanı içinde 52 üniteden oluşan Marmaris Pamucak Orman Dinlenme Tesisleri, 1996 yılında özelleştirme kapsamında, 1 milyon 200 bin liraya 49 yıllığına Toprak Holding’e kiralandı. Çevreciler, Aydın İdare Mahkemesi’nden dava açtı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verince, kiralama iptal edildi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yeri 7 yıl sonra bu defa İnciler Taşımacılık Turizm Temizlik Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne 31 Aralık 2012 tarihine kadar 9 yıllığına kiralandı. Bu sözleşme ile Pamucak’daki konaklama üniteleri, restoran, büfe, toplantı salonu, plaj aktiviteleri ve kapı giriş ücretlerinin tahsili yeni şirkete geçti.

Ek sözleşme yapıldı

3 Ocak 2006 tarihinde yeni şirketle bir de ek sözleşme yapıldı. Ek sözleşmede, ’İnşaat sırasında izinsiz ağaç kesilemez. Plan proje, revizyon veya tadilatı Orman Bakanlığı izni ile uygulanır. Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’nden izin alınmadan plan değişikliği yapılamaz. Milli Park ilanından önce onaylanan 1/ 15 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarına göre hazırlanacak proje Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanacaktır. Kıyı Kanunu hükümlerine uyulacak. Doğal alanların bütünlüğünün devamlılığı sağlayacak. Arıtma tesisi ve katı atık depolaması yapılacak. Tesislere günübirlik ziyaretçi sayısı valilik, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kararlaştırılacak ve fazla ziyaretçi alınmayacak. İzinsiz yol, otopark ve spor alanında doğal malzeme dışında kaplama malzemesi kullanmayacak. Binaların kullanımı için İçmeler Belediye Başkanlığı’nın izninin genel müdürlüğümüzce onayı şarttır. Doğal bitki örtüsünün korunması için alanın ağaç rölevesini işletmeci çıkarıp, idarenin onayına sunacak. Mevcut tesislerin dışında ek tesis yapılmayacak’ hususları vardı. Bu ağır şartlar nedeniyle işletme 5 yıl kapalı kaldı."

Söz konusu alanda 5 yıldızlı otelin kaba inşaatının bittiği, halen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘Minarenin kılıfı önceden hazırlanmış iddiası’

Yaklaşık 5 yıl kapalı kalan işletmeye Hilton Otelleri’nin talip olduğunu ancak daha sonra prensiplerine uymadığı için vazgeçtiklerini de hatırlatan Ersan, "Sonra ne oldu da, nasıl bir yol bulundu da izinler çıktı ve buraya, tek çivi bile çakılamayan günübirlik tesis alanı iken kocaman otel dikildi. Çok sayıda kızılçam kesildi. Milli Parklar Eski Genel Müdürü Prof. Dr. M. Kemal Yalınkılıç, Muğla’da üniversitede hocalık da yapmasına rağmen burada olmadık izinler verdi. Kendisini suçluyorum" diye konuştu.

Otel yapımına izin verilirken, 6 bin 831 sayılı Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi Kanunu’nda yapılan bir değişiklik sonucu İnciler şirketi ile ikinci ek sözleşme daha yapıldığını da öne süren Ersan, şöyle dedi:

"3 ay içerinde ilk ihale bedelinin yüzde 30 arttırılması ve kanunda yapılan değişiklik gereği kiralanan alanın 5 katı kadar ağaçlandırma yapılmasının taahhüt edilmesi sonucu geçmiş dönemdeki mağduriyet gözönüne alınıp, tesisler 29 yıllığına tekrar kiraya verildi. Bu işi de yine Genel Müdürü sıfatı ile Prof. Dr. M. Kemal Yalınkılıç gerçekleştirdi. Minarenin kılıfı görüldüğü gibi önceden hazırlanmış. Otel yapımı başlattıktan aylar sonra yasa çıkartılmış."

‘İşler Ankara koridorlarında bitiyor’

"Ankara koridorlarda alınan kararlarla topraklarımız elden gidiyor" diyen Ersan, şöyle devam etti:

"En son örneği Datça-Bozburun Yarımadası’yla ilgili karar. Burada ne kıyı, ne orman ne de köy kalacak. Bunun önüne geçmek için yasal işlemlere başladık, buna geçit vermeyeceğiz. Pamucak için de neşter Başbakanlık tarafından vuruldu. Baltaları da bırak işgal var artık. Değişik yıllarda yeni yeni çıkardıkları kanunlar ile ormanları istedikleri gibi kullanılır hale getirdiler. Mera, olarak kullanmak, ekip, biçmek, ağıl yapmak yasaklandı. Otel yapanlar ise rahat, onlar gereken izinleri aldı. Bu, Marmaris halkına ihanettir. Orası çocuklarımızın piknik yeriydi. Başbakan, buraya gelip sahilleri gezdi, sonra böyle oldu. Marmaris’e ne bakan ne de milletvekili gelmesini istemiyorum artık. Çünkü, zarar veriyorlar. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya seçimden önce buraya geldi ve ’Burada çok katlı binalar istemiyorum’ dedi ama Ankara’ya döndükten iki ay sonra bu ’ihanet yasası’ çıkarıldı."