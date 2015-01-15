'Türkiye'de tehdit altında olan laiklik değil, ifade özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü'

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi dün (14 Ocak) Charlie Hebdo dergisinin son sayısının kapağında yer alan Hz. Muhammed tasvirini yayımlayan bazı internet sitelerinin ilgili bölümüne erişimin engellenmesine karar verdi. Bazı İngiliz gazeteleri ise, bugünkü sayılarında, Türkiye'de Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun özel sayısından seçkilerin yayımlanmasına yönelik tartışmalara sayfalarında yer verdi.

BBC Türkçe'deki habere göre, Financial Times gazetesindeki haberin başlığı, 'Türk mahkemesi Charlie tasvirlerini yasakladı' oldu. Gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dombey mahkemenin bu kararı, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülkede, önde gelen laik bir gazetenin (Cumhuriyet) dergiden tasvirler yayımlamasının ardından aldığını belirtti.

'Basın özgürlüğüne yönelik kaygıların arttığı bir dönem'

Financial Times'ın haberinde şu satırlar yer aldı:

"Mahkemenin kararı, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik kaygıların ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçileri ile kendince laikler arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde geldi."

Haberde, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer'in Charlie Hebdo'dan dört sayfalık bir seçkiye sayfalarında neden yer verdiklerini açıklamasına ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından Peygambere atfen şekiller yayınlayanları provokasyonla suçlamasına da değinildi.

Financial Times, Türklerin sosyal medyada mahkeme kararına tepki gösterdiklerini de yazdı. Gazete, on binlerce kişinin Cumhuriyet'i destekleyip "Je Suis Cumhuriyet" (Ben Cumhuriyet'im) şeklinde tweet'ler attıklarını, çok sayıda kişinin de buna karşıt hashtag'ler, tehditler ve hakaretlerle yanıt verdiğini aktardı.

'Asıl tehdit altında olan laiklik değil...'

Gazeteye konuşan ABD merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund'dan Özgür Ünlühisarcıklı ise şunları söyledi:

"Türkiye'de tehdit altında olan laiklik değil, ifade özgürlüğü ile hukukun ve hoşgörünün üstünlüğü. Gerçek sorun bu... Eğer roller değişmiş olsa karikatürlerin Atatürk'e hakaret ettiği düşünülse, hala aynı tartışmayı yaşıyor olabilirdik."

Financial Times haberinin sonunda, T24'ün mahkemenin yasak kararına uymayarak Charlie Hebdo'nun son sayısının tümünü Türkçe yayımladığı bilgisi de verildi.

'TİB'e talimat verildi'

Times gazetesindeki haberin başlığı ise 'Orta Doğu Peygamber karikatürlerini engelledi' şeklindeydi.

Haberde şu satırlar yer aldı:

"Birçok ülkede, insanların dine hakaret içerdiği iddia edilen tasvirleri görmesinin önlenmesi için kısıtlamalar getirildi."

Times, Türkiye'de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na, Hz. Muhammed karikatürünün yayımlandığı internet sitelerine erişimin engellenmesi talimatı verildiğini aktardı. Gazete, Cumhuriyet gazetesini taşıyan kamyonların, karikatürün yayımlanmasının planlandığına yönelik haberler sonrası arandığını da belirtti.