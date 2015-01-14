Charlie Hebdo kapağına Türkiye'de yayın yasağı

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Charlie Hebdo dergisinin son sayısında
kapak yaptığı Hz. Muhammed karikatürünü yayımlayan internet sitelerinin ilgili
bölümüne erişime yasak getirdi.
Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi bugün (14.01.15) çıkan sayısında Charlie
Hebdo'dan alıntıların olduğu bir eke yer verdi. Cumhuriyet gazetesinin
Charlie Hebdo dergisinin kapağını basacağı ile ilgili haberler üzerine sabah
saatlerinde gazetenin dağıtım kamyonlarının polis
tarafından durdurularak
arandığı kaydediliyor. Polisin ancak kapak resminin basılmadığına kanaat
getirdikten sonra kamyonların geçişine izin verdiği, ancak Charlie Hebdo'nun
ilgili kapağının küçültülmüş halinin gazetenin iç sayfalarına alındığı belirtiliyor.
Karikatüre gazetenin internet sayfasında ise yer verilmedi.
Hz. Muhammed'in karikatürlerde tasvir edilmesini değerlendiren HDP
Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, bunun basın ve ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilemeyeceğini öne sürdü. Tan ilgili açıklamasında, "Sırf sosyetik
olacak, fikir özgürlüğü olacak, üç tane sahte naylon beyaz Türk beni
alkışlayacak diye dinimden imanımdan vazgeçecek halim yok" ifadelerini
kullandı.