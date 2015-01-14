Charlie Hebdo kapağına Türkiye'de yayın yasağı

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Charlie Hebdo dergisinin son sayısında

kapak yaptığı Hz. Muhammed karikatürünü yayımlayan internet sitelerinin ilgili

bölümüne erişime yasak getirdi.

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi bugün (14.01.15) çıkan sayısında Charlie

Hebdo'dan alıntıların olduğu bir eke yer verdi. Cumhuriyet gazetesinin

Charlie Hebdo dergisinin kapağını basacağı ile ilgili haberler üzerine sabah

saatlerinde gazetenin dağıtım kamyonlarının polis

tarafından durdurularak

arandığı kaydediliyor. Polisin ancak kapak resminin basılmadığına kanaat

getirdikten sonra kamyonların geçişine izin verdiği, ancak Charlie Hebdo'nun

ilgili kapağının küçültülmüş halinin gazetenin iç sayfalarına alındığı belirtiliyor.

Karikatüre gazetenin internet sayfasında ise yer verilmedi.

Hz. Muhammed'in karikatürlerde tasvir edilmesini değerlendiren HDP

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, bunun basın ve ifade özgürlüğü kapsamında

değerlendirilemeyeceğini öne sürdü. Tan ilgili açıklamasında, "Sırf sosyetik

olacak, fikir özgürlüğü olacak, üç tane sahte naylon beyaz Türk beni

alkışlayacak diye dinimden imanımdan vazgeçecek halim yok" ifadelerini

kullandı.

