Charlie Hebdo'nun kapağını yayımlayan sitelere erişim yasağı!

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Charlie Hebdo dergisinin bugün yayımlanan son sayısının kapağında yer alan ve Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürü yayınlayan bazı internet sitelerinin ilgili bölümüne erişimin engellenmesine karar verdi.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Ercan Ezgin'in Hazreti Muhammed'in karikatürlerin yayınlanmasının yasaklanmasına ilişkin talebi, Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince karara bağlandı. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 4 internet sitesinin karikatürlerle ilgili sayfalarına erişimin engellenmesine karar verdi.



Kararda, birgun.net , t24.com , internethaber ve thelira.com adlı internet sitelerinin Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'in karikatürünün olduğu kapağının yayınlandığı sayfalarına erişimi engellendi.

Kararın gerekçesinde herkesin ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu belirten 2'nci Sulh Ceza Hakimi Özcan Kuşatan, asıl olanın ifade özgürlüğünün korunması olduğunu vurguladı. İfade hürriyetinin diğer kişi hak ve hürriyetleriyle sınırlamaya tabi olduğunu belirtti.

Bazen ifade hürriyeti, başkalarının kişilik haklaı ile çatışabilir

Kuşatan, "İfade özgürlüğü bu hakkı kullanan bir kişinin başkasına istediğini söyleyebilmesine imkan tanımaz. Bazen ifade hürriyeti başkalarının kişilik hakları ile çatışabilir. Hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı anda koruması mümkün değildir. Gerek kişilik hakkı, gerekse ifade özgürlüğü tek başlarına hukuk düzenince koruma altına alınmıştır. Birinin diğerine üstün tutulması belirli bir olayda belirli şartlarda gerçekleşir. Yani hangisinin diğerine karşı daha çok korunacağı somut olayın şartlarına göre belirlenir. Bu bağlamda ifade özgürlüğü kamuoyunu aydınlatmanın ötesine geçer ve kullanılan araç da amaca uygun olmazsa kişinin dini değerlerinin , şeref ve haysiyetinin korunması değeri ifade özgürlüğünden üstün tutulacaktır. Dini değerlerin ve Peygamberin aşağılanmasına yönelik söz, yazı, resim, karikatür ve yayınların o dine insanlara hakaret olarak kabulü mümkündür. Çünkü bir insanın dini inancı onun ayrılmaz bir parçası, onuru, şerefi ve saygınlığı yani kişilik hakları kapsamında korunması gereken bir değerdir" dedi.

Kararda, "Bir kimseye inandığı din üzerinden hakaret edilmesi suç sayılmalıdır. Kişi ve toplumun inandığı bir dinin peygamberi tartışmasız bir şekilde o din için vaz geçilmez ve saygı gösterilmesi gereken önemli bir değerdir. Herkesin birbirinin inancına ve dini değerlerine saygı göstermesi gerekir. Laiklik ilkesi de bunu gerektirir. Aynı şekilde vefat eden bir kişinin hatırasını ve saygınlığını da korunması gerekir. İfade hürriyetinin korunması gereken bazı hukuki yararlar nedeniyle kısıtlanabildiği görülmektedir. Bu nedenlerle talep dilekçesinde belirtilen sitelerde yer alan haber içeriğinin 5651 sayılı yasaya göre kişilik haklarını ihlal edici nitelik taşıdığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararda, belirtilen internet sitelerindeki yayın içeriğinin talep edenin kişilik haklarını ihlal edici nitelik taşıdığından sadece kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği kısmın içeriğine erişimin engellenmesine hükmedildi.