Anadolu Partisi ve CHP'den Cumhuriyet'e Charlie Hebdo ziyareti

Fransa'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, ilk sayısını çıkartan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun bir bölümü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

Polis ekipleri Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu önünde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'na ziyarete geldi.

‘Tarihin hiçbir döneminde bu kadar ağır bir baskı hissedilmemişti’

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre ziyaret sonrası açıklama yapan Tarhan, "Gelişmelerden ötürü geçmiş olsun dileğinde bulunduk. İfade ve basın özgürlüğüne olan desteğimizi ilettik. Bu gelişmelerin demokrasiye ağır bir zarar verdiğini düşünüyorum. İfade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün dışarıda buna destek verenlerin içerde de buna destek vermesi gerekiyor. Eylemleri ile destek vermek gerekiyor. Sadece söylem ve yurtdışında ki bir takım davranışlarla değil, uygulamaları ile destek vermek gerekiyor basın özgürlüğüne. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar ağır bir baskı hissedilmemişti. Yöneticileri açıklamalarında sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan Toprak ise "Üzüntü verici bir olay. Provokasyonlara gelmemek lazım, sağduyulu hareket etmek lazım. Türkiye'nin bu tür olaylarda daha sağduyulu hareket etmesi gerekli." şeklinde konuştu.