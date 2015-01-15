Davutoğlu: Bu ülkede Hz. Peygambere hakaret edilmesine izin vermeyiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yeni sayısından 4 sayfalık bir seçki yayımlayan Cumhuriyet gazetesine polis baskınını ve derginin kapağında yer alan ve Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürü yayınlayan bazı internet sitelerinin ilgili bölümüne erişimin engellenmesine ilişkin olarak, "Basın özgürlüğü hakaret etme özgürlüğü değildir. Bu ülkede Hz.Peygambere hakaret edilmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

Davutoğlu, tarihi Paris yürüyüşüne katıldığı için kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için sert ifadeler kullanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Paris'teki teröristler ne kadar suçluysa, Gazze'de çocukları katleden Netanyahu o kadar insanlık suçu işlemiştir" dedi.

Davutoğlu, Brüksel ziyareti öncesi Esenboğa havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Karikatür olayında mahkeme kararı var. Cumhuriyet gazetesi matbaasına denetleme için neler diyeceksiniz?

Dünyanın neresinde olursa olsun terör olaylarına karşıyız. Paris'teki yürüyüşe katıldık. Tavrımız bellidir. Basın özgürlüğü hakaret etme özgürlüğü değildir. Alemlere rahmet olarak gelmiş Hz. Peygamberimize hakaret özgürlük değildir. Bunu birileri basıyorsa bu tahriktir. Kendisine yapılan hakareti hoş gören insanlarımız Peygamberimize yapılan hakareti hoş görmez. Bu ülkede Hz.Peygambere hakaret edilmesine izin vermeyiz.

Bu yaptıkları işte başka bir hesap var mı? diye düşünüyoruz. Peygamberimizi kamyonete bindiren paralel çetenin de bu hakarete destek verdiklerini görüyoruz. Gelin bize saldırın diye tahrik oluşturuluyor. Kimse Peygamerimize hakaret etme alçaklığını yapamaz.

- İsrail Başbakanı Netenyahu Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine yahudi karşıtı dedi. Liberman da "Zorba "dedi. Neler söyleyeceksiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu doğrudur. İsrail Başbakanı orada da yalnızları oynamıştır. Paris'teki saldırıyı yapanlarla plajda çocukları öldüren, evleri bombalayanlar, açık sulardaki sivil bir gemiye saldırıp vatandaşlarımızı öldürenler aynıdır. Liberman'ı kale bile almıyorum. Zorba ancak kendileridir.

- Cizre için seçilmiş bölge diyorlar. 12 yaşında öldürülen bir çocuk var Çözüm sürecini baltalamak isteniyor diye haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?

Vatandaşlarımızı sukunete davet ediyorum. İçişleri Bakanımızla konuştum. Polis tarafından atılan fişek yok. Birileri provokasyon peşinde. Cizre için tüm tedbirlerin alınması talimatı verdik.