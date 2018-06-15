Türkiye'de medyaya güvenmeyenlerin oranı ilk kez güvenenleri geçti

T24 Haber Merkezi

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün her yıl yayımladığı dijital haber raporunun 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’nin en çok güvenilen haber kaynağı FOX TV oldu. FOX TV’yi NTV ile CNN Türk takip ederken; bunların arkasından ise Cumhuriyet, Sözcü, Habertürk ve Hürriyet geldi. Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ise, güven sıralamasında 10. oldu.

Türkiye’den 2 bin 19 kişinin katıldığı araştırma ocak ve şubat aylarında internetten üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye’deki okurların haber kaynaklarına yönelik güveni son rapordan bu yana yüzde 7 oranın da azalırken; ilk kez medyaya güvenmeyenlerin oranı (yüzde 40) güvenenlerin (yüzde 38) üzerine çıktı.

Raporda, bu duruma hükümetin medya üzerindeki kontrolünün artmasının sebep olduğu yorumunda bulunuldu. Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nden Misafir Araştırmacı Dr. Servet Yanatma da yazdığı “Türkiye Ülke Profili” bölümünde habere güven ve güvensizlik oranının birbirine bu kadar yakın olmasını Türk medyasındaki kutuplaşmanın önemli bir işareti olarak yorumladı.

Türkiye, 'habere güven' konusunda 37 ülke arasında 27’nci sırada

Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 49’u ‘siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler’le karşılaştığını söylerken; yüzde 65’i ‘yetkililerle sorun yaşamamak için internette siyasi görüşlerini açıkça ifade etme konusunda dikkatli düşündüğünü’ belirtti.

Habere güven konusunda Türkiye 37 ülke arasında 27’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin dördüncü defa yer aldığı raporda habere güvendeki düşüş bu sene de devam etti. Raporun başyazarı Nic Newman, rapora dair değerlendirmelerinde Türkiye’nin Freedom House tarafından ilk kez ‘özgür olmayan ülke’ kategorisine alındığını hatırlattı. 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası medyanın sindirildiği ve muhaliflerin hapsedildiğini kaydeden Newman, WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarının göreceli olarak politik görüşleri ifade etmek için güvenli bir ortam sunduğu tespitinde bulundu.

Raporda, Türkiye’de basın özgürlüğünün Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışı ile daha da kısıtlandığına dikkat çekilirken; yeni yasalar ile birlikte internet yayınlarına da bazı kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

*Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.