Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,9!

İşsizlik oranı Kasım 2013’te yeniden yüzde 9.9’a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı 2012’nin kasım ayına göre 0.5 puan artarken mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 9.9 oldu.

Şebnem Turhan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ekonomide beklenen düşük büyüme istihdamın da zayıf bir performans göstermesine neden oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2012’nin ilk 11 ayında 1 milyon 18 bin istihdam artışı yaşanırken 2013’te bu rakam 193 bin kişide kaldı. 11 ayda Türikye ekonomisi sadece 193 bin yeni istihdam yaratabildi.

Hizmet sektörü önde

TÜİK verilerine göre kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda bir önceki döneme göre 70 bin artış, işsiz sayısında ise 5 bin kişilik azalış görüldü. İşgücüne katılma oranı yüzde 50.7’ye yükseldi, istihdam oranı yüzde 45.7 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda işsizlik oranı, ekim ayına göre değişmedi. Söz konusu ayda mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 9.9 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 51 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Kasım ayında istihdam piyasasında son döneme kıyasla göreceli bir toparlanma olmasına karşın hala istihdam yaratılmasında güçlü bir seyir gözlenmiyor. Önümüzdeki dönem için, PMI istihdam endeksi ve Merkez Bankası iktisadi yönelim endeksi istihdam piyasasında bir toparlanmadan ziyade bozulmanın yavaşlayacağına işaret ediyor. İşsizlik oranında hükümetin 2013 için yıl sonu hedefi yüzde 9.5. Ancak gelişmeler işsizliğin yüzde 10’a yakın bir oranla yılı tamamlayacağına işaret ediyor.

Kamuda istihdam 3.3 milyon

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2013 yılı 4’üncü döneminde toplam kamu istihdamı 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.2 oranında artarak 3 milyon 320 bin kişi oldu. Kayıt dışı çalışanlar 3,4 puan azaldı. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Kasım 2013’te bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan azalarak yüzde 35.1 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı, söz konusu dönemde yüzde 84.2’den yüzde 82.2’ye, tarım dışı sektörlerde yüzde 24.2’den 21.4’e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli veya yevmiyeli çalışanların oranı ise 2.9 puan azalarak yüzde 19’a düştü.

11 aylık istihdam (bin kişi)

2012 1.018

2013 193

Yüzde 9.9

Kasım 2013 işsizlik oranı 28.3 milyon

Kasım 2013 toplam işgücü 25.5 milyon

Kasım 2013 toplam istihdam 2.8 milyon

Kasım 2013 toplam işsiz sayısı 685 bin

1 yıl ve daha fazla süredir iş arayanlar 851 bin

İş bulamayan genç sayısı 11 ayda istihdam nasıl arttı (bin kişi)

2013

Toplam istihdam 193

Tarım -243

Sanayi 71

İnşaat 67

Hizmetler 299

2012

Toplam istihdam 1018

Tarım 142

Sanayi 113

İnşaat 136

Hizmetler 627

Arındırılmamış işsizlik rakamları

2012 Kasım - 2013 Kasım

İşgücü (bin) 27.951 28.227

İstihdam (bin) 25.291 25.443

İşsiz (bin) 2.630 2.784

İşgücüne katılım (%) 50,7 50,5

İstihdam oranı (%) 45,9 45,5

İşsizlik oranı (%) 9,4 9,9

Tarım dışı işsizlik (%) 11,7 12,0

Genç işsizliği (%) 18,8 19,3

İşgücü dışı (bin) 27.162 27.707