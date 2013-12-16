İşsizlik oranı 2 milyon 831 bin kişiye yükseldi

İşsizlik Eylül ayında yüzde 9,9 ile çift haneye yaklaştı. İşsiz sayısı ise, geçen yılın aynı dönemine göre 292 bin kişi artarak 2 milyon 831 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre işsizlik oranı, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos'ta bu oran yüzde 9,8 seviyesindeydi.

İşsiz sayısı Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre 292 bin kişi artışla 2 milyon 831 bin kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda istihdam ise, geçen yılın aynı ayına göre 336 bin kişi artışla 25 milyon 808 bin kişiye ulaştı.

İşgücüne katılma oranı da, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 51,3 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı, aynı dönemde 0,7 puanlık artışla yüzde 12,3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,4 puanlık artışla yüzde 19,4'e çıktı.