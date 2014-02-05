TÜİK: Enflasyon rakamlarını 'sehven' düşük açıkladık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sigara fiyatlarında 'sehven' hatalı veri girişi nedeniyle Ocak ayı enflasyonunun yanlış hesaplandığını bildirdi. Yeni hesaba göre Ocak ayı TÜFE yüzde 1,72'den yüzde 1,98'e revize edildi. Ocak ayı yıllık enflasyonu da yüzde 7,48'den yüzde 7,75'e yükseltildi.

TÜİK hatanın sigara fiyatlarında sehven hatalı veri girişi nedeniyle yapıldığını belirtti.

TUİK Başkanı Birol Aydemir, Ocak ayı enflasyon değerlerinin yanlış hesaplanmasına ilişkin “hata yapmamamız gerekir” dedi. Aydemir hatalı hesaplama için “bu kadar işlem arasında insan unsuru var” derken, kurumun politikasına ilişkin ise “Önemli olan hatayı gizlememek ve düzeltmek. Bu bizim prensibimiz“ dedi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüketici Fiyat Endeksi, Kurumumuz tarafından 968 madde çeşidi için 27.432 işyerinden 389.944 fiyat derlenerek hesaplanmaktadır. “Tüketici Fiyat Endeksi,

Ocak 2014” haber bülteni 03 Şubat 2014 tarihinde saat 10.00’da yayınlanmıştır. Ancak, yapılan ileri analizler ve teknik kontroller sonucunda “022 Tütün” alt

grubunda yeralan sigara fiyatlarında sehven hatalı veri girişi yapıldığı tespit edilmiştir. Hatalı fiyatlar düzeltilerek Ocak 2014 Tüketici Fiyat Endeksi yeniden hesaplanmıştır. "

"Bu düzeltme ile genel endeks için açıklanan yüzde 1,72 aylık değişim oranı yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,48 açıklanan değişim oranı yüzde 7,75, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,51 açıklanan değişim oranı yüzde 7,53 olarak değiştirilmiştir. “Alkollü İçecekler ve Tütün” ana grubu için yüzde 2,72 açıklanan aylık değişim oranı yüzde 7,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde-0,63 açıklanan değişim oranı yüzde 3,94, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,69 açıklanan değişim oranı yüzde 14,12 olarak değiştirilmiştir. Diğer ana harcama gruplarının endeks değerlerinde herhangi değişiklik olmamıştır."

"Ocak 2014 Tüketici Fiyat Endeksi haber bülteni düzeltilerek 05 Şubat 2014 tarihinde tekrar yayımlanmıştır."

"Bu hatadan dolayı kullanıcılarımızdan özür diler, konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

'Sehven' uygulamalarda göze çarpan artış

- Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi gözaltında iken cep telefonuna Hizbut-Tahrir örgütü davasından yargılanan Mahmut Oğuz Kazancı’ya ait sim kartındaki 139 adet telefon numarası yüklenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hanfi Öpaydın, sehven hata nedeniyle yargılandı ve beraat etti.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında şüphelilerden Coşkun İğci hakkında karar verilmesi unutuldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sehven yapılan hata nedeniyle dosyayı ayırdı. Hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istenen İğci, beraat etti.

- İzmir’deki bir soruşturmada bir hakim, içinde kendi telefonun da bulunduğu dinleme kararına imza attı. Konu basına yansıdı ve tartışma yarattı. Rüşvet karşılığı tahliye kararları verdiği iddiasıyla tutuklanan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K. ile 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski hakimlerinden E.Y.’nin, olayı soruşturan savcının telefonlarının dinlenmesi için yazdığı izin yazısını kendilerinin imzaladığı iddia edilmişti.

- 2011’deki YGS’de adaylara dağıtılan soru kitapçıklarında şifreleme olduğu iddiası gündeme geldi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Sehven” şifreleme olduğu kabul edilerek, “Tüm adaylara verilen soru kitapçıklarında sorunun doğru cevap seçeneği rastgele biçimde değiştirilirken, diğer seçeneklerin yerleri de rastgele değiştirilmesi gerekirdi. Ancak, geliştirilen yazılım çalıştırıldığında her soru için rastgele verilmesi gereken değerler sehven sıralı olarak verildiğinden, oluşturulan soru kitapçıklarında bazı sorularda en büyük değerli seçeneğin hemen sağındaki seçeneğin doğru cevap olması durumu ortaya çıkmıştır” denildi.

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 13 bin 551 emeklinin maaşından önce kesinti yaptı, sonra sessizce iade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellefiyet türü belirtmeden SGK’ye bildirimde bulunması nedeniyle 13 bin 551 bin SSK emeklisinin maaşından, kira geliri elde etmelerinden dolayı sosyal güvenlik destek prim borcu kesildiği itiraf edildi. “Kira geliri elde ettiği için emekli aylıklarından sehven kesinti yapılması nedeniyle hatalı olan kayıtlar, program aracılığıyla otomatik sonlandırılarak yersiz yapılan bu kesintiler,vatandaşlardan her hangi bir belge aranmaksızın aylık aldıkları bankalardaki hesaplarına aktarılmıştır” denildi.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararları çerçevesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yapılan bildirimlerde, sehven haber niteliği taşıyan içerikleri barındıran internet sitelerine de "uyarı mesajı" gönderildiğini ve konuyla ilgili incelemenin yürütüldüğünü bildirdi.