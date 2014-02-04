Umre enflasyon hesabına girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, anketlerde ağırlığı artmaya başladığı için bu yıl ilk kez umreyi de enflasyon sepetine dahil ettiklerini açıkladı.

Aydemir, “Toplam harcamalarda payı binde 1’i geçiyorsa sepete alıyoruz. Burada da aynı durum geçerli” dedi. Aydemir, 2017 yılında enflasyon sepetinde kapsamlı bir değişiklik yapacaklarını da duyurdu. TÜİK’in yeni dönem çalışmalarıyla ilgili olarak basınla bir araya gelen Aydemir, bir süre kırsal ve kent ayrımlı veri üretemeyeceklerini açıkladı.Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bunun nedeninin geçtiğimiz yıl çıkarılan büyükşehir yasası olduğunu belirten Aydemir, “Daha önce yüzde 73 kent, yüzde 27 kır olan oranlar; yüzde 86 kent ve yüzde 14 kır olarak değişti. Bir gün önce kır olan yerler bugün kent oldular. O yüzden bir süre kent ve kır düzeyinde veri veremeyeceğiz” dedi.

Enflasyon sepetinde 2017 için büyük bir değişiklik çalışması başlatacaklarını da açıklayan Aydemir, bunun için 2015’te geniş kapsamlı bir anket yapacaklarını söyledi. Şu anda 13 bin haneye gidilerek anket yapıldığını, 2015’te ise rakamın 50 bin haneye çıkacağını kaydeden Aydemir, “2017’de de TÜFE’deki sistemi toptan değiştireceğiz” dedi. Bu yıl itibariyle işsizlik verilerinde iş arama süresini 3 aydan 1 aya indirdiklerini kaydeden Aydemir, kent ve kır ayrımının da kalktığını belirtti. İşsizlik anketinin her hafta uygulanacağını da ifade eden Aydemir, “Tüm bunlar sonucunda işsizlik artabilir de azalabilir de” dedi.

Defne Samyeli’ye ödülü ben istedim

Anket yaptıkları herkese bir ödül verilmesini kendisinin istediğini dile getiren ve bu konuda değerlendirmelerde bulunan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Ben de başlarken ‘Bir ödül verelim’ dedim. Ama rakam ortaya çıktıktan sonra hiç konuşmadım. Kaldı ki, mevzuat izin vermiyor. Ama anket çalışmasına katılan işyerlerine bazı jestlere başlıyoruz. Anket çalışmasından sonra firmaya sektör analizi yapacağız. Kaç bin dolarlık analizi ücretsiz göndereceğiz. Hanehalkında da belki çocuklar için birşeyler yapabiliriz, ama maliyet korkutuyor. Ağır anketlerde tablet bilgisayar verilmesi konuşuldu ama maliyet...” açıklamasını yaptı.

Yabancılara ev satışı görülecek

ŞUBAT ayından itibaren konut satış istatistiklerinin aylık olarak yayınlanacağını da açıklayan Aydemir, ayrıca yabancılara satışların kapsama alındığını söyledi. Aydemir, yeni konut istatistiklerinin Şubat ayından itibaren paylaşılacağını da bildirdi.